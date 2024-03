Al término del partido que el Málaga disputó el pasado sábado en Algeciras, se produjo una estampa curiosa. Genaro Rodríguez hizo un intercambio de camiseta, pero no fue con un futbolista del conjunto rival, como suele suceder en infinidad de casos. El capitán blanquiazul realizó esta pequeña ceremonia con un aficionado malaguista desplazado a tierras gaditanas. 'No Genaro, no party', se podía leer en la pechera de la prenda que se llevó para casa el centrocampista sevillano.

Este aficionado malacitano estaba entre la multitud de seguidores que recibieron al autobús del equipo en la entrada del estadio Nuevo Mirador, como también captaron las cámaras de Málaga Hoy. Cuando finalizó el encuentro y los jugadores del Málaga se acercaron para agradecer el desplazamiento y el apoyo a los suyos, llegó el intercambio.

El malaguista regresó a Málaga con el mal sabor de boca por la victoria que se escapó pero con un tesoro para su particular colección, la elástica del capitán de su equipo, en este caso la tercera de Hummel para este curso. Genaro se lleva una camiseta única, personalizada y que es significativa por el vuelco que ha dado su situación a ojos de muchos aficionados malacitanos.

La temporada pasada fue uno de los que más críticas individualizadas se llevó por parte de grandes sectores de La Rosaleda. La atmósfera generada además del descenso hacía pensar que saldría del Málaga el pasado verano aunque tuviese contrato en vigor. Pero Genaro es un jugador de mucha personalidad y quiso continuar convencido de que podía revertir la situación, como así ha sucedido.

También Sergio Pellicer y Loren Juarros han resultado figuras importantes para ello, puesto que creyeron en él y en sus capacidades tanto futbolísticas como de fortaleza mental para aguantar el pulso contra la opinión pública. Ya no es que haya aguantado la presión, es que es el capitán del Málaga. Además, está siendo uno de los pilares básicos del conjunto de Martiricos.

Ha sido titular en 22 de los 25 partidos ligueros que ha disputado (también tuvo minutos en la Copa ante el Barakaldo y el Eldense), en los que ha marcado cuatro goles, lo que le convierte en el tercer máximo goleador del Málaga junto a Dani Lorenzo y por detrás de Roberto Fernández (12) y Dioni Villalba (7). Tiene la mácula de esa sanción de cuatro partidos tras los incidentes ocurridos en el descanso del partido de la primera vuelta ante el Algeciras en La Rosaleda.

Pero si algo destaca en Genaro es en el equilibrio que le da al equipo a nivel defensivo y lo bien que ha encajado con Nelson Monte y Einar Galilea. Un triángulo defensivo que junto al buen hacer de Alfonso Herrero ha ayudado a que el Málaga lleve seis jornadas consecutivas sin recibir goles. De hecho, de las 15 citas en las que los de Pellicer han dejado su portería a cero, el capitán ha participado en 14.

La renovación del capitán

Genaro finaliza su contrato con el Málaga el próximo 30 de junio. La intención del sevillano es la de continuar como blanquiazul y el club también tiene interés en que siga. Ha habido ya algún contacto, pero ahora mismo es un caso no prioritario.