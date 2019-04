Más información Álvaro Fernández se cae por el camino

Está siendo un gran año para Hugo Vallejo, el canterano, además de haber debutado con el Málaga en Segunda División, está incluido en la lista de 55 finalistas de Fútbol Draft 2019, donde cada año se elige a las mayores promesas del fútbol español. También se encuentra otro futbolista que pasó por La Academia y que ahora milita en el Real Madrid, Brahim Díaz.

Paralelamente, en el apartado femenino, se ha realizado una selección de 33 futbolistas entre las que también se encuentran dos jugadoras del Málaga. Se trata de Marta Cazalla y Raquel García, que optarán a estar en el once de oro

El Comité Técnico se reunió este miércoles 3 de abril en Las Rozas, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, y decidió quiénes son los 55 futbolistas masculinos que competirán por estar en los onces de oro, plata y bronce de esta temporada 2017/18.

Ahí se pudo ver a un Hugo Vallejo (2000) que comparte posición (banda izquierda) con Carles Pérez (Barcelona, 1998), Sergio Gómez (Borussia Dortmund, 2000), Pelayo Morilla (Sporting de Gijón, 2001) y Bryan Gil (Sevilla, 2001).

¿Quién forma el Comité Técnico de Fútbol Draft?

El elenco que forma dicho comité cuenta con ilustres del fútbol español. Está presidido por Iñaki Sáez y contó con la asistencia de Javier Lasagabaster (Director General Futbol Draft), Francis Hernández (Coordinador de Selecciones Nacionales RFEF), Luis de la Fuente (Seleccionador sub 21), Santi Denia (Seleccionador sub 19), David Gordo (Seleccionador sub 17), Julen Guerrero (Seleccionador sub 16), Miguel Ángel España (preparador de porteros de la RFEF), Jorge Vilda (Seleccionador Absoluto Femenino), Miguel Hernández (AFE), Ángel Caballero (AEAF - Asociación Española Agentes Jugadores), Ricardo Resta (La Liga), Vicente Miera (Ex seleccionador nacional absoluto), Nacho Silván (Experto Fútbol cantera) y Ana Rossell (experta en fútbol femenino).