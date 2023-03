Hummel seguirá vistiendo al Málaga CF en la 2023/24

La firma danesa Hummel seguirá con el Málaga CF aunque pierda la categoría. La marca de ropa deportiva llegó el pasado verano después de una larga relación con Nike. La apuesta fue grande y la acogida de la afición a las nuevas camisetas fue histórica. Pero era un matrimonio que soñaba con Primera División, no con Primera Federación. Estaba previsto contractualmente la salida de la multinacional, sin embargo han reiterado al club su fidelidad y mantendrá los términos originales.

José García, presidente de Hummel en España, José García, estuvo en SER Deportivos Málaga desgranando algunos detalles: “Ya se lo hemos trasladado al club, a pesar de que teníamos una cláusula liberatoria en caso de siniestro que ojalá no se cumpla. Nuestra apuesta firme por el proyecto del club y ligado a la ciudad. Vamos a dar apoyo y a continuar. Para las fiestas todos, para los problemas nosotros. A nivel de ventas estamos muy contentos. Estamos en un porcentaje superior al histórico de ventas, incluso del año pasado, en torno al 20%. Gracias a que hemos desarrollado una colección muy acertada y que la masa social nos ha recibido muy bien”.

Insistió en recordar que también son una empresa con valores sólidos:“La apuesta de la marca era de un proyecto de ascenso, una apuesta muy, muy grande, incluso por encima de valor de mercado. Muy por encima de valor de mercado si somos honestos. Tenemos unas ilusiones muy al alza. Estamos en una crisis de realidad y nosotros vamos a mantener el contrato, no vamos a reducir en nada el patrocinio que tenemos. Si se consuma la realidad que pinta ahora, para nosotros va a ser muy duro, pero forma parte de la apuesta y del acuerdo, hemos de ser consecuentes”.

Sabe que en muchos aspectos juega en su contra, pero el dirigente de Hummel cree que cuando llegue el momento, habrá conexión de vuelta: “A nivel de visibilidad y notoriedad será una terrible pérdida para nosotros, pero espero que luego haya sensibilidad con nosotros y a ver de qué modo el club se solidariza y nos ayuda alargando el contrato… ya veremos, pero lo importante es que se sientan respaldados, que Hummel no va a dar la espalda al club, a la masa social, que vamos a seguir apoyando. Esperemos que si nos hace falta algún día, haya empatía y se ponga en valor. Mientras yo dirija esta compañía siempre que haga algo es con la mejor de las intenciones. En el fondo no dejas de ser persona y que se ponga en valor el esfuerzo. Cuando llegue el momento, hablaremos. En esta ocasión hemos dado nosotros el paso adelante y me consta que están muy agradecidos”.

En ventas, como apuntaba antes, Hummel ha mejorado los números de Nike: “En unidades iniciamos con récord, multiplicando por 2,5 las ventas de otros años. Al final ha estado sobre el 20%. Agradecer a todos los simpatizantes que compren la camiseta de su club y que ayuden a que esta rueda no deje de girar”.También anunció que ya está todo decidido y en marcha en relación a las camisetas de la temporada 2023/2024 y, en otras circunstancias, ya irían más allá si cabe: “Ya está todo acabado desde hace mucho tiempo. Me voy a sincerar. Una de las partes de la reunión de ayer era toda la finalización del proyecto de la 24/25. No están los ánimos como para eso, la dejamos para más adelante. La producción estaba prevista para el último partido de liga. Sigue todo su proceso. Ya llegará el momento y el club decidirá, y nosotros lo apoyaremos, cuándo es el momento adecuado para las presentaciones. La colección es muy distinta y creemos que también muy atractiva, se ha diseñado y preparado con temas que conectan con la ciudad desde la camiseta. En el club apuestan por conectar a la ciudad y la provincia con el club. Son preciosas. Estamos trabajando francamente bien”.