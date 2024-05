Ignacio Camacho: "Yo preferiría un filial para el Málaga en el play off"

Ignacio Camacho jugó 199 partidos oficiales con el Málaga CF, de largo el club en el que más jugó a nivel profesional. Después de que un calvario de lesiones le obligara a retirarse de manera temprana tras su paso por el Wolfsburg, ahora está en la cantera del Atlético de Madrid. Será uno de los históricos que estará este viernes en el partido de las Leyendas organizado por el club para conmemorar el 120 aniversario del inicio del fútbol en la ciudad.

"Es un día bonito para jugadores y afición, va a haber sorpresas negativas en cuanto a nuestro estado, pero sólo con estar ahí el resto se olvida. Estoy para jugar en este tipo de partidos, cuando me meto con chicos jóvenes cada vez se nota más, vuelan cada vez más", decía en Área Malaguista de 101TV: "El partido está para disfrutar, va a venir mucho viejo conocido, vamos a pasárnoslo bien, la idea es que la gente lo pase bien. Que haya ex malaguistas en el otro equipo también está bien. Que se celebre para ese ánimo que necesita el equipo para los play off. Al final son recuerdos muy bonitos, momentos inolvidables. He vivido el ambiente de La Rosaleda, no se valora cuando eres jugador de fútbol, rodeado de tantas personas. Ahora que veo los toros desde la barrera lo valoro mucho más. Ahora te dicen que jugabas delante de tanta gente y no te lo crees. He sido muy querido y he querido mucho al Málaga".

"En este tipo de partidos que el 95% no aguanta 90 minutos. Es una mezcla de generaciones y es ponerse las botas y ponerte a correr en ese campo tan grande se piensa desde fuera que es fácil, pero no lo es. Tenemos que hacer correr y dársela al que sabe, pero ahora cuesta más. Es un partido para el malaguismo importante, la AFE también trae muy buenos jugadores. Va a ser un partido muy bonito y de emociones para el malaguismo", contextualizaba el ahora entrenador en la cantera del Atlético de Madrid.

Camacho ha vivido de cerca la temporada en Primera RFEF como parte del cuerpo técnico del Atlético B y opina de la fase de ascenso: "El último mes para encarar el play off es lo más importante, el último resultado le favorece. El Málaga hizo una temporada mejor al principio, en algún momento estuvo irregular, pero llevando ese escudo y la afición y los grandes jugadores que tiene va a estar en la pelea. Son equipos difíciles, pero por nombre y por equipo el Málaga tiene bastantes opciones", decía Camacho, que era cuestionado por si convenía un filial (Barça B o Celta) u otro rival (Nastic o Ponferradina) de las opciones que hay de cruce: "Creo que el Málaga es un poquito de mezcla, las dos veces que nos enfrentamos allí el estadio nos comió, era demasiado pronto para ese partido, los chicos aún no estaban acoplados. En la vuelta nos encontramos con un equipo con gente veterana pero con otra muy joven, la parte de arriba era prácticamente con edad de filial. El Málaga tiene las dos cosas. Creo que contra un filial le vendría mejor porque el Málaga tiene jugadores veteranos pero a la vez tiene ese físico que le dan los jóvenes, creo que un filial iría mejor".

"Ahora desde fuera ves muchas cosas a las que antes no le dabas valor. Tengo mucho recuerdo a nivel de resultados, pero sobre todo de gente. Mucha pena me dio que los trabajadores habían cambiado mucho cuando fuimos para allá o vinieron. Es lo que me llevé de esos siete años en Málaga. Cómo viví, cómo estuvo mi familia, es un partido muy especial. En cada uno va cómo tomárselo, a mí perder no me gusta, se va a muerte. Mi medio gas no es el que era, pero si tengo que meter una patada la meteré...", acababa bromeando sobre el partido de este viernes.