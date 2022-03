Ignasi Miquel, una aventura corta pero productiva en Málaga

Getafe, Leganés, Girona y ahora Huesca. Ha sido el itinerario de Ignasi Miquel desde que salió del Málaga. Una de las últimas gestiones óptimas del club. Se le fichó en diciembre de 2017 por 500.000 euros desde el Lugo, en una de las primeras operaciones de Mario Husillos en su último regreso. Pese al descenso se le vendió por 3.5 millones al siguiente verano al Getafe. Una buena ganancia tras seis meses. Ahora vuelve a jugar a La Rosaleda. Es fijo para Xisco Muñoz, el central catalán jugó 24 partidos y metió dos goles.

"Llevo unas cuantas vueltas recorriendo la península. No ha habido la suerte de poder estar en un equipo varios años. Hay que seguir mirando hacia delante y seguir trabajando donde uno quiere estar", decía el central, que estuvo en Ser Deportivos Málaga: "El fichaje por el Málaga fue rápido e inesperado por mi parte. No estábamos ni en mercado, fue a principios de diciembre [fue posible por una lesión de larga duración de Juankar]. Fue muy bonito, que te quiera un equipo de Primera es fantástico. Tuve la oportunidad de cumplir mi sueño. Me llamó Mario Husillos. Fueron dos o tres partidos para asentarme con el equipo y el entrenador y a partir de ahí tuve continuidad con los dos que tuvimos [Míchel y José González]. Fui feliz aunque fuera una temporada complicada. Yo volví a Málaga en verano con la intención de seguir tras el descenso, pero llegó la oportunidad del Getafe en Primera. Fue una decisión difícil, pero mi sueño era seguir en Primera. Son pasos que en el fútbol tienes que decidir. Aún pertenezco al Getafe, me queda un año más. Estoy en el Huesca, está siendo una temporada más complicada de lo que pensábamos. Hay que tirar para adelante".

"Son esas temporadas que salen, que cuesta todo mucho más. Esa suerte que a veces no tienes y no te va de cara. El equipo sigue a tope, pero sabemos cómo de difícil es esta Segunda. No te puedes creer nada por ser recién descendido. No podemos relajarnos porque los de detrás aprietan. Todos sabemos que la salvación está en 50, con 51 se bajó hace un par de años. Si la Real Sociedad B gana el otro día se pone ahí. Todos los equipos compiten. Hay que mentalizarse", explicaba Miquel sobre las tribulaciones de un Huesca que no está en la posición esperada: "En los momentos en que hemos podido engancharnos no nos ha dado. Lo hemos pasado mal, no hemos gestionado bien y a esas cosas pasan".

"Puede que ahora no estén en su mejor momento, como a principios de temporada. Es un equipo joven, que compite, muy habilidoso. Llevar ese escudo y competir en ese campo te lleva a tirar para adelante, es el Málaga. Todos queremos estar al máximo y al mejor nivel para ganar", piropeaba Miquel a su rival el domingo: "Es complicado, esos momentos difíciles se notan. Cuando el vestuario debe apretar más es ahora. Veo partidos de Segunda, los he visto jugar al Málaga y todos los equipos estudiamos al rival. No te voy a decir a quién hay que vigilar. Paulino tuvo una primera vuelta muy buena. Jozabed coincidí y sé la calidad que tiene, Brandon es pequeñito, peleón y rápido, Escassi tiene mucha experiencia y da mucha presencia, Javi Jiménez me gusta mucho... Tienen calidad de sobra para hacerte daño. En general son todos peligrosos. Con nosotros está Joaquín Muñoz, que está encantado de volver. Me comentó que le supo muy mal jugar un año en el Málaga y que La Rosaleda estuviera vacía. Tiene ganas de volver".