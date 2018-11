Munir y Haksa se van, Keidi Bare se queda

Llega una nueva fecha FIFA y se marchan algunos jugadores del Málaga. Por fortuna para Muñiz, menos de los que habitualmente son. Marruecos se lleva a Munir para la absoluta. El cancerbero ya está en su país para jugar contra Camerún este próximo viernes (Stade Mohamed V de Casablanca, 20:00 horas) un encuentro de clasificación para la Copa de África 2019 y un amistoso el lunes 20 contra Túnez (12:00 horas). Así que se pierde de este modo la cita contra el Nàstic de Tarragona (sábado 17, 16:00, La Rosaleda), por lo que Kieszek volverá a la portería si nada extraño sucede.

Hicham también se va a su país tras haber sido citado por la sub 23, pero el club llegó a un acuerdo para estuviera de regreso el viernes. Sí jugará la cita de Marruecos del lunes. En una situación similar está Abqar. Ambos tienen dos partidos amistoso contra Gabón (15 y 19 de este mes). El defensa, pieza importante para el filial estará para jugar contra el Sevilla Atlético, pero antes jugará el jueves.

En el caso de Keidi Bare, debutante en Gijón, no se marcha en esta ocasión para el compromiso con Albania sub 21 con Malta. Sí se va esta vez Haksabanovic convocado por la sub 20 de Montenegro, que jugará en Podgorica contra Serbia el 15 y contra Macedonia el 19.

España

La Academia también aporta lo suyo a España. La sub 19 tiró de Álvaro Fernández,que es un fijo, y de Hugo, juvenil que viene jugando con el filial. Este mismo lunes también hubo lista de la sub 18, que cuenta con otros dos blanquiazules: Ismael y Ramón.