Iván Alejo hizo balance de la actualidad blanquiazul. El vallisoletano es capaz de hacer autocrítica acerca de su juego al mismo tiempo que pide algo más de empatía con el Málaga, entendiendo que sobra "pesimismo" y que es el momento de remar juntos para intentar lograr el ascenso a Primera División.

Críticas al equipo

"Es normal que la ciudad esté un poco así o así, el Málaga es un equipo grande. Quizás veo un poco de pesimismo, tenemos que ser muy positivos todos, tanto el club como la afición. El equipo se ha mantenido arriba toda la temporada, ha sido muy regular, y llega muy enchufado al momento más importante de la temporada tras ganar en Tarragona".

Rendimiento

"No estoy al nivel que me gustaría, me falta un poquito, pero no me centro en cómo estoy yo, sino en que el equipo gane los tres puntos. Ojalá juegue mal todos loas partidos de aquí a final de temporada y el equipo sume tres puntos cada fin de semana, eso querría decir que estamos en Primera el año que viene. Me gustaría estar mejor, sé que puedo dar mucho más, pero el míster está confiando mucho en mí y me está dando muchas oportunidades. Ofensivamente no me están saliendo las cosas como me gustaría, pero estoy contento".

Estado físico

"Físicamente me encuentro bien, fueron muchos meses sin jugar en el Getafe y muchos partidos de golpe. Lo asimile muy bien, pero en Córdoba sufrí un pequeño tirón y seguí jugando, se hizo más grave. Me recuperé rápido, me encuentro bien, al cien por cien para el partido del viernes si el míster lo considera oportuno".

La Rosaleda

"Ya hemos pedido muchos esfuerzos a la afición, es el momento de que les demos nosotros a ellos. Estoy seguro de que se van a volcar con nosotros, son conscientes de lo que nos estamos jugando, que es muchísimo para el equipo, para el club y para la ciudad. En casa tenemos que hacernos fuertes, La Rosaleda es un campo que impone a todos los rivales. Estamos dejando escapar bastantes puntos en casa, pero el equipo llega en una dinámica buena".

Sporting de Gijón

"El Sporting, a principio de temporada, era un equipo que todos apostaban por que iba a estar ahí arriba, pero por diferentes circunstancias ha ido un poco peor. Ahora llegan tras cuatro victorias seguidas y con mucha moral tras el triunfo en el derbi, que para ellos que es muy importante. Pero estamos en casa y hay que ganar porque si no se nos escapan los de arriba".

Competencia

"Una de las cosas buenas que tiene el míster es que tiene a todo el mundo enchufado. Jueguen o no jueguen, siempre tiene a todos metidos. El domingo se vio así, gente que venía participando menos compite al cien por cien y eso es de enmarcar para todo el equipo".

Triunfo ante el Nàstic

"Eran tres puntos muy importantes, en el vestuario éramos conscientes de que había que ganar sí o sí porque, si no, nos íbamos a descolgar un poco de la zona en la que nos gustaría estar. El equipo compitió muy bien, a lo mejor el juego no fue todo lo brillante que nos hubiera gustado. Había que ganar por lo civil o por lo criminal y así se hizo, hay que estar contentos. Nos hacían falta los tres puntos para ese cambio de chip, además en un campo complicado porque el Nástic fue un equipo que nos sorprendió".