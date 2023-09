Iván Jaime, debut en Champions League y primer gol con el Oporto

Cuando Iván Jaime dejó el Málaga en el verano de 2021 no se aguardaba ya la progresión que ha tenido el canterano de La Luz. "Empezando por este octubre, medio millón cada año en los próximos cuatro. Cada año añadimos ese dinero al presupuesto", confirmaba en este periódico el director general, Kike Pérez, que será el dinero que perciba el club por el traspaso desde el Famaliçao al Oporto del canterano de la Academia, que debutara de la mano de Juan Ramón Muñiz con el primer equipo pero que no llegó a tener continuidad tras varias temporadas que si sí o que si no alternando con el filial.

Jaime llegó al histórico club portugués el último día de mercado previo pago de 10 millones (dos de ellos para el Málaga), aunque aún quedaría también un pequeño porcentaje porque el Famaliçao se quedó con el 20% del pase (a su vez, un 20% de esa cuota es del Málaga) si se realizara una venta. Es por ello que le viene bien al club de Martiricos si el jugador sigue progresando. Esta semana pasada debutó en la Champions League, algo que poco más de 20 malagueños han conseguido a lo largo de la historia juntando con la Copa de Europa. Lo hizo en la victoria del cuadro portista (1-3) ante el Shaktar Donetsk en la primera jornada.

Este fin de semana, Iván Jaime consiguió otro hito, que fue marcar su primer gol con el Oporto en la victoria en la liga doméstica (2-1) ante el Gil Vicente en Do Dragao. Marcó el primer gol del duelo tras aprovechar un buen pase del iraní Taremi en la frontal del área pequeña y dar un pase a la red con el interior de su pierna derecha entre una maraña de piernas rivales para celebrar el 1-0. El malagueño se desenvolvió en la media punta con libertad acompañando al propio Taremi.