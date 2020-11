Iván Jaime, del Romaluz a sensación del Famalicão

El español Iván Jaime, el joven futbolista de 20 años que tras formarse en el Málaga fichó en verano por el Famalicão portugués, desvela en una entrevista con EFE cómo el café y el confinamiento cambiaron para bien su vida. Ahora triunfa en la Liga Portugal como volante izquierdo. Coincidió en el Atlético Malagueño con Javi Ontiveros y En-Nesyri y uno de los que más apostó por él fue el ahora seleccionar de Panamá Deli Valdés.

Sin embargo, en pleno confinamiento, su agente le comunicó que el Famalicão portugués, que se quedó a las puertas de entrar en Europa esta campaña, estaba interesado en su contratación. A pesar de que tenía contrato con el Málaga hasta 2022, él ha apostado por el fútbol portugués y por una liga que define como "puro espectáculo".

- Los inicios en el fútbol.

- Empecé en el equipo del barrio de al lado de mi casa, en el Romaluz, y en alevín me fui al rival, que era el Conejitos, donde estuve 2 años. Luego ya me fichó el Málaga, donde estuve 8 años.

- Entrenadores del Málaga.

- Con todos genial. Hubo uno que me marcó, David Cabello, que estuve con él en cadetes. Empecé con él muy mal, la pretemporada, y acabé jugándolo todo y gracias a él aprendí muchísimo. Aprendí a moverme en el centro del campo, a saber recibir y a jugar a pocos toques. Con el Atlético Malagueño jugué varios partidos siendo juvenil de primer año y luego empecé con el equipo con 17 años, en 2ª B. Fue una temporada dura, nos costó, lo pasamos mal y aprendí muchísimo para coger experiencia. Recuerdo que me hizo debutar Ruano con el Malagueño, allí coincidí con jugadores como Ontiveros o En-Nesyri. En la temporada siguiente empecé con Dely Valdés, tenía 17 años y jugué prácticamente todo

- Recuerdos en el Málaga CF.

- El debut oficial en La Rosaleda. Decidí abandonar el club porque con el primer equipo había jugado sólo dos o tres partidos y vi esta oportunidad única (fichar por el Famalicão). Quería venir aquí a toda costa y estuve luchando mucho por salir, quería venir sí o sí.

- ¿Cómo se fraguó el fichaje?

- Me llamó mi agente en el confinamiento y me dijo que un equipo de primera de Portugal quería comprarme. Y le dije: ¿me estás tomando el pelo? Y me puse muy contento. A partir de ahí, tras el confinamiento, se reanudó la segunda división en España, estuve con el primer equipo y no jugué mucho y ya sabía que en la siguiente temporada iba a venir a Portugal. Toda la pretemporada estuvimos en negociaciones con el Famalicão y, la verdad, fue un poco duro todo en general para poder venir aquí porque tenía contrato con el Málaga hasta 2022. El equipo me fascinó, cómo jugaba y la temporada que hicieron, que se quedaron a nada de entrar en Europa.

- Entrenaba en el salón durante la primera ola de Covid.

- El confinamiento a muchas personas le vino mal, pero para mí fue un cambio en mi vida porque empecé con un nutricionista y un entrenador personal, y todos los días entrenaba por la mañana y me cambió para bien el confinamiento. Me di cuenta de lo importante de la nutrición, en casa me machaqué bastante y notaba que recuperaba más rápido y en la pretemporada iba volando. Me dormía muy temprano, me despertaba temprano y tenía una rutina diaria.

- Comidas.

- Me hidrato muchísimo y a lo largo del día también. Otros trucos, no muchos, empecé a tomar café, que no tomaba nunca, y lo noté, sobre todo al principio. Sí, recomendado por los nutricionistas, te activa bastante, nunca lo había tomado y cuando empecé me notaba más activo, percibía todo más rápido, más ágil de mente y en eso el café te ayuda bastante.

- Estudios.

- Lo intenté, pero lo dejé cuando era más joven. Intenté estudiar por la tarde, pero me era muy difícil y me centré en el fútbol cien por cien.

- La llegada a Famalicão

- Desde el primer momento me recibieron genial. La gente del club muy amable y me sentí muy bien, como si llevara a aquí dos o tres años. Me sorprendió lo profesional que es el club del Famalicao. Todos los días hay que pesarse dos veces, todas las semanas controles de orina y eso me sorprendió muchísimo. Mucho más gimnasio que en España y he cogido dos o tres kilos de masa muscular. Al principio me costó y luego muy bien.

- Titular en los dos últimos encuentros.

- El entrenador me ha dado siempre mucha tranquilidad. Y las sensaciones cuando debuté eran muy buenas. El juego me encanta, muy bueno para mí.

- Volante por la izquierda.

- Gustavo Assunção es el capitán, me ayudó muchísimo, me llevo muy bien con él. Al principio, cuando empecé en el fútbol jugaba de seis, pero a mí me gustaba jugar más adelante. Y donde más cómodo estoy es de volante izquierdo.

- Evolución esta campaña.

- João (entrenador) me preguntó que dónde me gustaba jugar, le dije que de volante izquierdo y me dijo: 'ahí quiero que juegues'. Esta temporada tenemos que ponernos objetivos fuertes, entrar en Europa y hay que pensar a lo grande e ir partido a partido.

- La ciudad y compañeros.

- La ciudad me encanta, la gente muy amable. Con los que más me llevo son Gustavo, Edwin Herrera, Dani Morer y Calvin. Yo estoy viviendo con mi padre, que está aquí conmigo y estamos los dos en una casa.

- ¿Qué jugador de la plantilla le ha sorprendido más?

- Cuando llegué me sorprendió mucho Rúben Lameiras porque tiene mucha calidad, mucho regate.

- La Liga Portugal.

- Me está encantando, la definiría como puro espectáculo. En los partidos hay muchas ocasiones, muchos goles, es raro que en un partido queden 0-0. Y de cara al público es bastante bueno. Me siento muy cómodo.