"El que piense que a medio gas sacaremos algo positivo, está equivocado y no jugará"

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, volvió a tener un tono comedido en la previa del encuentro contra la Ponferradina y habló de casos particulares, como la ausencia de Ismael, la situación de Orlando Sá o el estado de Joaquín Muñoz.

Ausencia de Ismael Casas

"Ismael había empezado normal toda la semana, pero tiene una sobrecarga y viendo lo que viene después de la Ponferradina, que llegará la trituradora, decidimos no arriesgarnos. No es importante, pero es un jugador muy explosivo y hemos decidido no asumir riesgos", explicó Pellicer.

Ponferradina y puntos a mejorar

"Es un equipo con un estilo muy claro y que hace muy poco estaba arriba. Sólo empata o gana. Es un equipo que está en el proceso de mantener su regularidad. Tiene una plantilla amplia, con jugadores como Yuri o Curro (entre los dos marcaron 30 goles el año pasado). Los partidos en Segunda se marcarán por pequeños detalles. Se dará un ritmo alto y tanto a ellos como a nosotros ponerse por delante es algo muy importante. Son importantes los minutos y ahí es donde tenemos que estar atentos y concentrados los dos equipos. Será un partido de mucha intensidad, segundas jugadas y centros. Debemos estar solidarios a nivel defensivo y verticales cuando recuperamos la pelota. Manejar todos esos registros. Con esa ilusión y esa idea vamos".

"Partidos trampa son todos, no hay ningún favorito en los partidos. Son números, son estadísticas, hemos visto todos los partidos, ganaron 3-0 al Rayo o en casa del Mirandés. cada partido es distinto, es intentar ir igual que en Sabadell, con la idea de Mallorca aun que no salieran las cosas. Hablábamos en el vídeo que somos de los equipos que más corren. eso es innegociable: rendimiento, correr, apretar, ser agresivos y los de calidad, ponerla al servicio del colectivo. El partido es trampa, no somos favoritos, pero tampoco el rival es más que nosotros. Sabemos el camino marcado, queda muchísimo, por pocos puntos estamos en la zona alta pero sin los tres puntos de la semana pasada estaríamos más abajo. Hay que tener los pies en el suelo. si alguien piensa que a medio gas vamos a sacar algo positivo, está equivocado y no va a jugar"

"Siempre debemos seguir mejorando y alternar esa regularidad. No podemos en estos partidos que hemos encajado goles no deseados. Tenemos el average en contra, un gol a favor o en contra puede hacer subir posiciones. Tenemos que mejorar la solidez en regularidad. Es difícil que no haya ocasiones o acercamientos al área por el perfil de los equipos que somos, tenemos que seguir mejorando por el tema de la solidez y darle continuidad al ritmo alto. Es un proceso en el que estamos trabajando".

Banquillo y Orlando Sá

"Tenemos que seguir en el proceso competitivo de la plantilla. Tenemos 18 fichas profesionales pero tenemos a los del filial de los que estoy muy contento de como están rindiendo, eso suma competitividad en el equipo. El otro día hubo jugadores que no habían competido de inicio y dieron un buen nivel. Hacemos muchísimas horas después de entrenar y le damos un gran porcentaje a lo que se compite y a lo que se hace en los entrenamientos. Cada día de entrenamientos es un día de tensión. Necesitamos de todos, van a ser protagonistas todos, no vale el rendimiento del pasado o el futuro que tengan los jugadores, lo que cuenta es el día a día y queremos el máximo de jugadores enchufados porque los necesitaremos a todos. Nadie se puede dormir. Los primeros, nosotros los técnicos. Nuestra exigencia es como si fuese el primer día y el último. Hay que dar pasos hacia delante, tener serenidad y equilibrio para que todos tengan su protagonismo. Si se entrenan así, los que no están participando, serán pronto protagonistas".

"Con Orlando Sá hay que mirar el proceso, era un jugador lesionado. es internacional, el que tiene más experiencia del grupo. Viene de un proceso de recuperación, pero es un ejemplo de profesionalidad, ejemplo de todo lo que transmite e a compañeros, gente joven. Se tienen que mirar en él. Ha hecho una semana muy buena, ayer tuvo una pequeña molestia, nos podrá ayudar. Orlando tendrá su momento, no es por quedar bien. Lo mismo que os digo se lo dije a él. El elogio lo hacemos porque le vemos en el día a día. alguien con esa experiencia, que no ha podido participar, antes del segundo gol iba a salir, no salió y verlo entrenar esta semana así... Es un espejo, tendrá su protagonismo, es un proceso, sabe lo que pensamos y nos va a ayudar, no tengo dudas. será protagonista en su momento, es un perfil de delantero diferente a lo que tenemos. Es un equipo de transiciones, llegará el momento en el que explotará sus características y el equipo lo disfrutará".

Joaquín Muñoz y Yanis Rahmani

"Joaquín ha hecho una semana normal. Un jugador más que se suma a la causa, estamos escasos en esa posición y como todo el resto de compañeros. Tenemos muchas ilusiones con él y que cuando tenga su oportunidad demuestre lo del día a día".

"Yanis, el otro día, por la situación del Covid tuvo que tener cuidad, peor el club estuvo pendiente de todo en todo momento. Yanis fue padre, lo primero es que somos personas todos, nos ponemos del lado de la persona. Pensamos que nos podía ayudar en el transcurso del partido y así fue. Más allá de Yanis, pensamos en el grupo. Hay que buscar la afinidad, bienvenidas las asistencias y que remate el delantero. Estamos viendo a Jairo a buen nivel, a Julio que fue su primera titularidad, no quiero olvidarme de nadie. Hay que aprovechar el puzzle extraordinario de jugadores. Hay que buscar y meter jugadores en ese saco para mejorar. Lo individual queda a un lado, aquí lo que prima es el colectivo".

Debut contra Ponferradina y situación del equipo

"Hemos cambiado, menos Juande, Benkhemassa, Luis Muñoz, Lombán...el resto es un equipo nuevo. Grato recuerdo, pero ahora no tiene nada que ver. Recuerdo hace meses como estaba aquí y como estamos ahora. Queremos trabajar como si fuese el primer día, lo recuerdo gratamente porque conseguimos una victoria importante. Ahora es otro contexto, otra situación. La vida cambia, sobre todo el tema profesional. en el personal hay mucho desgaste, el pasado no existe, sólo el presente".

"Cada temporada, cada equipo tiene una situación diferente. Los ejemplos nos deben de servir para tener los pies en el suelo. Cada partido es distinto. El fútbol es cortoplacista. Los tres puntos nos harán pensar a medio plazo. El grupo lo sabe, muchos lo vivieron el año pasado: esto es un partido, tres puntos. Trataremos de ir sumando, pero siendo ambiciosos y realistas. Cada vez que sumamos, sacamos piedras de la mochila y así nos ayuda a crecer como grupo y en individual. somos el Málaga, aquí no vale pensar en el Leganés hay que pensar en el Ponferrada y ganar. El mensaje es claro: ser realistas y ambiciosos. Luchar por todo lo que nos marque la competición".