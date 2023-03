Iván Jaime, hombre de moda en Portugal

El malagueño Iván Jaime cumple su tercera temporada en el Famaliçao portugués. Traspasado desde el Málaga CF por 500.000 euros al club del norte de Portugal, está madurando en un fútbol que se adapta bien a sus características y en el que está llamando la atención de los grandes del país. Fabrizio Romano, gurú de los fichajes, afirmaba que tanto Oporto como Sporting de Portugal, dos de los tres grandes del país vecino, siguen sus pasos con bastante interés.

En la actual temporada, Jaime ha jugado 22 partidos oficiales con el Famaliçao y ha metido siete goles y ha repartido dos asistencias, básicamente jugando por detrás del punta y también partiendo desde la izquierda. A veces también ha retrasado su posición a la base de la jugada. Según Transfermarkt su valor de mercado actual es de 1.5 millones de euros. Tiene contrato hasta 2025. El Famaliçao marcha noveno, en media tabla, con 33 puntos, a siete de zona europea. Después de perderse por lesión las 10 primeras jornadas de Liga, ha sido titular siempre. En cuatro de las cinco últimas jornadas ha marcado o asistido en una racha de 12 puntos de 15 posibles para su equipo, con tantos en las dos últimas para derrotar al Casa Pía (1-0, de penalti, lo que indica su ascendencia en el equipo) y al Boavista (1-2).

Formado en el Roma Luz y el Conejito antes de llegar en edad alevín al Málaga, pasó por todos los escalones antes de debutar con el primer equipo de la mano de Juan Ramón Muñiz en el primer año en Segunda. Siempre se le vio como un talento con condiciones para llegar en la Academia, pero no se consolidó. Entre medias, jugó con España sub 19 cuatro partidos. En Portugal, acumula 71 partidos, con 13 goles y ocho asistencias. El Málaga percibiría un porcentaje de su traspaso, un 3.5% por haber jugado desde los 12 hasta los 19 años en la Academia. Hay que constatar que hasta 2020 este mecanismo de solidaridad de la FIFA sólo se producía en traspasos internacionales, entre dos federaciones distintas. Pero entonces se introdujo un matiz que en este caso favorecería al Málaga. Se permite reclamar solidaridad cuando exista un traspaso dentro un mismo país pero de un jugador foráneo, que no es de esa federación, como sería el caso del malagueño.

La vía portuguesa ha sido escogida por otros jugadores malagueños, caso de Kevin Villodres, Antoñín o Alberto Soto. Es una competición con unas características que favorecen el desarrollo de jugadores, sin dejar de ser competitiva, una buena competición granja.