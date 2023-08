Iván Jaime, la pedrea y los porcentajes

El Málaga sigue pendiente de la posibilidad bastante cercana, informan en Portugal, de la venta de Iván Jaime al Famaliçao. El jugador del barrio de La Luz, que en breve cumplirá 23 años, ha jugado dos temporadas en el conjunto portugués, con el que ha intervenido 82 partidos oficiales en estas dos temporadas, con cifras de alto nivel: 17 goles y 11 asistencias conjuntas, con más trascendencia en esta última campaña, en la que fue nombrado el mejor jugador joven de la competición. Ello le ha hecho florecer en el mercado.

Es una palanca que puede activarse, pero es complicado que pueda emplearse en este mercado de verano que agoniza. Los pagos no son inmediatos, sobre todo cuando hay transferencias entre distintos países. En cualquier caso, será un ingreso importante que se veía complicado cuando se ejecutó hace dos años el traspaso y la progresión del joven parecía estancada. Se cifra en torno a los 10 millones de euros la cantidad que el Oporto, uno de los grandes de Portugal, pagará por Jaime. El Málaga se reservó un 20% de un hipotético traspaso. O sea, dos millones de euros vendrían para Málaga. Sucede que el Famaliçao vendería el 80% del pase del canterano de la Academia, que debutara en el primer equipo de la mano de Muñiz. ¿Cómo afectaría eso al Málaga? Pues que seguiría teniendo el 20% de ese 20%. Un ejemplo práctico. Si el Oporto vendiera en el futuro al jugador por 20 millones de euros, el Famaliçao recibiría cuatro millones de euros. De ahí se detraerían 800.000 euros para el Málaga. Aunque en Portugal hay formas imaginativas habituales, como bien han experimentado (y experimentan) en Martiricos con frecuencia...

Internacional en categorías inferiores, Jaime ya no es sub 21 en el nuevo ciclo (sí lo era en el que acabó en junio), pero se labra un nombre en el país vecino con sus actuaciones. No pudo consolidarse en el Málaga pero le echará un buen cable.