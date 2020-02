Ataque duro de Al-Thani a Tebas

El jqque Al-Thani ha sacado la vara para atacar a Javier Tebas, presidente de LaLiga, que vigila al Málaga de manera intensa por los problemas económicos con el límite salarial. A raíz de un comentario de Tebas sobre la sanción por fair play financiero, como en 2012 al Málaga, al Manchester City., Al-Thani respondió.

"¿Piensa ustad que es lo correcto? ¿Puede usted decirme dónde está el derecho del Málaga? Sobre Brahim Abdelkader Díaz, Jony Rodríguez y nuestro derecho de la UEFA Champions League. Y hay más. Espero que nos dé la razón"

Mr @Tebasjavier did you think this is the right ? Know please told me where is the right of Málaga cf ?About 👇🏾1- Brahim Abdelkader Díaz 2- Jony Rodríguez ? 3- our right from UEFA Champions League ?And there is more?!I hope you can get our right Best regards https://t.co/6Ymcg43wPA