Jairo Samperio fue uno de los protagonistas de la victoria del Málaga ante el Vélez en el primer partido de pretemporada. "Contentos por el hecho de seguir acumulando minutos. Lo importante son las sensaciones e ir matizando las cosas que nos pide el entrenador. Obviamente queremos ganar siempre y acostumbrarse a ganar es importante. El equipo hizo cosas buenas, lógicamente es el primer partido y hay muchas cosas por mejorar. Ganamos, competimos bien y contentos", explicaba el futbolista al departamento de comunicación blanquiazul: "Lo que trabajamos esta semana fue conceptos defensivos y las presiones y en la mayoría de las veces lo hicimos bien. Es un trabajo exigente, pero si lo hacemos compenetrados nos va a dar muchos frutos después. Le pondría un 8, el equipo ganó y compitió bien".

El futbolista valoraba su gol, el segundo del duelo. "Es un extra después de un buen trabajo. Me gustaría marcar en todos los partidos y ayudar al equipo. En otras facetas ayudé. Larrubia me dio un buen pase, me alegro también por él que vaya cogiendo confianza y yo personalmente a seguir en esta dinámica", aseguraba el atacante, que hacía balance personal: "Juego para recibir y encarar. Le gustan jugadores agresivos en el 1x1 y yo tengo esas características, luego lógicamente te pide que hagas más cosas. Tácticamente ser inteligente, saber medir bien las presiones, apretar arriba y ser intenso. Son cualidades que puedo tener y ojalá sea un gran año para todos y para mí individualmente".

Han llegado varios jugadores al Málaga. "Paulino ha estado fuera, Brandon acaba de llegar... Los conoces más de lo que han hecho en otros equipos. Todos están con ganas de aportar y eso es lo más importante. Cuanta más competencia tengamos seguramente sea mejor para el equipo, para no relajarse y ponérselo difícil al míster y que luego él decida. Es bueno para cada jugador y para el equipo. Quien venga bienvenido sea y aquí estamos preparados para luchar siempre", terminaba Jairo Samperio, que hablaba de la afición: "Una alegría, es un extra. El fútbol es la gente, estamos encantados. Estamos deseando ver La Rosaleda en acción, el año pasado no tuvimos suerte. Poco a poco parece que vamos recuperando la normalidad, que esto sea el principio y bienvenido sea todo el mundo".