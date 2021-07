En la pretemporada no hay puntos en juego, pero a veces tiene el poder de ser fundamental en toda una temporada. Es momento para ver, probar, coser. El entrenador saca conclusiones para saber qué tiene y qué pieza quizás no le sirva, para evaluar qué canterano está para más que cubrir bajas. José Alberto está contento con lo que hay pero necesita más información para terminar de moldear el equipo antes del estreno. El partido en Vélez es el primero y no define nada, sin embargo, ya se apunta detalles, como que el asturiano es un inconformista.

Se abrió el marcador en apenas un minuto con un gol en propia puerta de Fer Navarro. El Málaga, que lució su segunda equipación, controló el ritmo de partido casi en todo momento. Buscó y buscó la portería de Llera para ampliar el marcador. Casi lo consigue Larrubia con una rosca que se fue alta por poco. Un par de minutos más tarde llegaría el 0-2 gracias a un Jairo Samperio que apunta a ser una pieza elemental (22’). Ahí retiró al extremo y a Escassi para dar entrada a Brandon y Quintana.

Los blanquiazules siguieron dominando pero el Vélez se asomó algo más, si bien no fue hasta el 40’ cuando Richard tuvo la ocasión más clara para los suyos con una volea en el área que se fue muy desviada. El Málaga respondió con una triple oportunidad de Larrubia, Kevin y Alexander que acabó con el primero saliendo ayudado por el doctor Pérez Frías.

Pero Larrubia fue uno de los pocos que siguió sobre el césped tras el descanso, en el que José Alberto movió casi todo el avispero. Siguió mandando el Málaga, pero el ritmo ya era distinto al de la primera mitad. Anduvo cerca de lograr el tercero el hambriento Loren Zúñiga. A la hora de partido José Alberto siguió repartiendo minutos y tiró de Jozabed y Haitam, que en la primera que tocó forzó una falta en el pico del área veleña que él mismo ejecutó sin tino. Al poco sustituyó a un Hicham que volvía a los terrenos de juego tras el descanso. Un nuevo brote verde.

Se resistía el 0-3. Haitam trató de alborotar un poco el partido y Lombán estuvo cerca de conseguirlo de falta directa. Julio se hizo daño y Moussa tuvo que volver a entrar para los últimos diez minutos de partido. El Vélez puso de su parte para tratar de neutralizar al Málaga en la medida de lo posible y no dejar que la ventaja se ampliase. Incluso anduvo a un suspiro del 1-2, pero Lombán salvó bajo la línea de gol. La más clara para los locales.

Hay que darle a valor a este primer partido de pretemporada y situarse en la de la campaña anterior para entender que este Málaga va a ser otra cosa. Al menos, empieza en condiciones similares a los que serán sus rivales. Toma nota José Alberto, que además se pegó un atracón de ver en acción a muchos de los nuevos valores de La Academia y a debutantes como Ismael Gutiérrez o Brandon Thomas. Porque a Javi Jiménez lo conoce de sobra. Paulino, aún en cuarenta, tendrá que debutar más adelante.

Ficha técnica:

Vélez CF: Llera (Caro, 29’); Fer, Queta, Portillo, Ocaña; Balta, Cervera, Nacho; Owori, Richard y Joselinho. En el descanso salieron Caro (Miguel, 60’); Essel, Bocchino, Adolfo, Cristian; Gonzalo, Camacho, Kaya; Pedro, Pablo y Dio Gory.

Málaga CF: Dani Barrio (Gonzalo, 65’); Alexander González (Benítez, 46’), Moussa (Juande, 46’) (Lombán, 65’), Murillo (Andrés, 46’), Javi Jiménez (Cristo, 46’); Escassi (Quintana, 23’) (Jozabed, 60’), Ismael (Benkhemassa, 46’); Jairo (Brandon, 23’) (Julio, 46’) (Moussa, 78’), Larrubia (Haitam, 60’), Kevin (Hicham, 46’) (Luis Muñoz, 65’); y Roberto (Loren, 46’).

Goles: 0-1: Fer, en propia puerta (2’). 2-0: Jairo (22’).

Árbitro: José María Aranda Delgado (malagueño).

Incidencias: Vivar Téllez, 350 espectadores.