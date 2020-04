Vive días especiales el malaguista Iván Peláez. A pesar de la situación, del confinamiento provocado por el coronavirus COVID-19, el cantautor malagueño está consiguiendo una fantástica repercusión en estos días. Primero, gracias a su versión blanquiazul del Solamente Tú de Pablo Alborán interpretada en Got Talent y que se convirtió en un fenómeno viral. En el programa de televisión le aconsejaron Risto Mejide y Edurne que se animase a poner su propia música a un himno del Málaga. Siguió el consejo y ahora su nuevo tema recorre las redes buscando un hueco en el corazón del malaguismo. El propio artista lo explica.

"Yo jamás me hubiese planteado escribir una canción para el Málaga. En el programa me dieron ese plus para poder hacer esta canción y le estoy agradecido por la motivación y ese pequeño pique", dijo en una entrevista concedida a los medios del club.

“La canción la compuse a principios de septiembre de 2019 (el programa fue grabado antes). Yo recuerdo que estaba en casa con mi mujer, era de noche y ya íbamos a dormir. De pronto, me surgió la primera frase del ‘Azul y Blanco’, que se utiliza en el estribillo y da nombre a la canción, y hablando con ella yo mismo me di cuenta de que a la mente me vino algo especial. En ese momento le dije que se fuera ella a dormir, pero que yo tenía que hacer una cosa y en cuestión de hora y media salió la canción entera. Luego uno va, evidentemente, retocando cositas y tal, pero la esencia surgió en lo que dura un partido de fútbol”, contó.

Su intención es evidente, colarse en el corazón de los malaguistas: “Con esta canción lo me gustaría mostrarle al público es ese sentimiento de un malaguista cuando va a un partido de fútbol. Qué ves en La Rosaleda, cómo se siente, el ver a los pequeños con los balones… Yo vivo en el centro de la ciudad y ver a toda esa gente que va hacia el campo con las camisetas, con sus banderas, con las ilusiones, es un poco eso lo que quería mostrar con esta canción. Es un tema bastante malaguista escrito por un malagueño. Lo que he intentado es mostrar el sentir del aficionado malaguista. Espero que se haya conseguido”.

Como aficionado al Málaga que es, Iván Peláez puso toda su alma en este proyecto: "Está escrito desde mi corazón. Como dije en el programa, hay cosas que se llevan por dentro y que no se pueden explicar de otra forma, entonces espero que al público malagueño y malaguista le haya llegado al corazón. Es lo que más ilusión me hace. Me siento orgulloso de ella. No soy muy objetivo porque soy el creador, pero como malaguista me gusta la canción, creo mucho en ella. Mi padre fue el primero que la escuchó, es muy malaguista y se emocionó, para mí no hay más orgullo que ese”.

Cerró con un precioso mensaje, de sincero agradecimiento, a los aficionados que como él comparten malaguismo y que ahora le brindan su apoyo: “Tenéis mi alma abierta en canal. Estoy pendiente de las redes, de ver si os gusta o no. Muchas gracias por todo este apoyo y por vuestro interés. Espero que os guste, un abrazo muy grande”.