Javi Gracia y su "buen recuerdo" del jeque Al-Thani

Es raro en estos tiempos encontrar alguna voz que recuerde con cierta benevolencia al jeque Abdullah Al-Thani. Pero quedan. Una es la de Javi Gracia, que rememoró su experiencia en el Málaga. “Sigo la actualidad y estoy al tanto de las informaciones que van saliendo. Es momento de mucha inestabilidad, de no saber por dónde va a ir el futuro del club y la dificultad que tiene eso para el equipo pues no tener tranquilidad para trabajar. La etapa del jeque ha sido diferente a lo largo del tiempo, con un comienzo muy brillante, luego no lo fue tanto y al final parece que todo son problemas. Ahí está la Justicia para ver qué debe hacer y para poner el club en las mejores manos posibles. En las dos temporadas que estuve, mi trato personal con el jeque fue bueno. Incluso en momentos de dificultad sentí un apoyo extra para reconducir la situación. Personalmente tengo ese buen recuerdo de mi etapa”, dijo en SER Málaga.

“Sigo mucho al Málaga, sigo mucho a Osasuna, sigo mucho a los equipos donde he entrenado. Los miro con buenos ojos y con la esperanza de que les vaya todo muy bien. Luego hay momentos. Osasuna pasó por Segunda, está en Primera ahora y en un momento muy bueno. Con el Cádiz subimos a Segunda y ahora parece que está cerca de llegar a Primera. El Málaga ahora está fuera de descenso, con tres puntos de diferencia, quedan once jornadas y a ver si terminan bien y poco a poco forman un equipo con posibilidades para aspirar a Primera, que es donde merece estar”, añadió.

El navarro confesó su amor por el club y la ciudad: “Echo de menos Málaga desde el primer día que me fui. Pero no es algo que me haya dado cuenta con el tiempo, sabía antes de irme que me iba a pasar. Pero en ese momento era la decisión que tenía que tomar y lamentándolo mucho, primero teniendo que sufrirlo internamente y luego teniendo que escuchar a mi familia diciéndomelo a diario”.