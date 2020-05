El FIFA del jeque Al-Thani: Balotelli, Isco y otros "Ferraris" e "imposibles"

El jeque Al-Thani vivía en un universo de lo más particular. Con el Málaga zozobrando, al presidente no se le ocurría otra cosa que pedir fichajes galácticos a Manolo Gaspar, director deportivo de la entidad y que confesó cómo vivió tan sonrojantes capitulos. Nombres como el de Mario Balotelli o su "hijo" Isco Alarcón cuando la realidad única era aspirar a saldos.

"El jeque ha llegado a decirme: 'Tráeme a Balotelli'. Pero cómo te voy a traer a Balotelli, muchacho, si estoy buscando a jugadores por el mínimo en Segunda B. Llega uno a replantearse: ¿qué mierda hago aquí?", dijo en una entrevista en Radio Impacto, Argentina, donde añadió: "Es gente que no sabe dónde está parada. Estás matándote viendo jugadores, negociando y de pronto te llega un mensaje diciendo que quiere a Balotelli. Se ponen a jugar a las maquinitas y se creen que los jugadores del FIFA ganan partidos y los quieren en su club. Y eso es muy difícil, hombre. Ha llegado a pedir a Isco y otros imposibles".

"Nosotros estamos en bicicleta y otros corren en Moto GP. Es verdad que nos hizo tocar la gloria, hemos tenido jugadores impresionantes. Yo he compartido vestuario con Demichelis, Maresca, Baptista. Bajar de esa cilindrada a tener el mínimo de 18 fichas, mirando por un euro cuando por aquí pasaban los Ferraris… es difícil", comentó expresivamente Manolo Gaspar.

Siguiendo esa misma línea, el director deportivo argumentó: "Cuando cojo el cargo, lo que ya hacía en la sombra y vuelvo a hacer es hablar con LaLiga para ver qué posibilidades económicas y de contratación teníamos. Teníamos normas que cumplir. Me hacen ir a un mercado casi de Segunda B. Lo primero que hago es exprimir la norma al máximo, todo el día hablando con LaLiga. Ahí me hago un escenario de lo que puedo gastar y voy a los objetivos que puedo con ese dinero. No puedo soñar con tener a Roque Santa Cruz y traerlo por el mínimo".

No es sólo cuestión de olfato y vista, también hay que indagar algo más en los futbolistas antes de firmarlos, sobre todo cuando el presupuesto es tan limitado y el margen de error mínimo. "Cuando hago un perfil personal del jugador son importantes las redes sociales. Te dan unas pistas de si tiene familia, que para mí es importante. Si se hace muchas fotos fumando cachimbas, de joda o en la playa. Si veo que le gusta la playa cuando llamo a un jugador le digo: 'Aquí tenemos Marbella, sol todo el año…' y en cinco minutos quiere firmar, te lo juro. Es una baza que tenemos para firmar jugadores. Las redes te hacen un poco la idea del jugador y de su entorno", desveló.

El ejecutivo paleño también habló de la importancia del técnico en estas cuestiones: "No creo que el entrenador me diga un día quiero a fulano de tal. El entrenador es el entrenador y el director deportivo es el director deportivo. Otra cosa es que el entrenador quiera un perfil determinado, por ejemplo un defensa central alto, contundente, de pie derecho y buena salida de balón. Ok, tengo este listado, ¿cuál te gusta a ti? Ese es el objetivo de la dirección deportiva, darle los perfiles que necesita después de un filtrado. El entrenador se acuerda de aquel jugador que un día la rompió contra él, y lo quiere. Se acuerda de ese partido, pero mi equipo no lo ve un partido, lo ve 40. Le ve los errores, las virtudes, la presión, las dificultades… Y ahí se ve qué clase de jugador es. Tenemos que darle toda la información que tenemos que es muy importante. Si él que dice está en la lista, tenemos que ir a por él".