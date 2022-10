Javi Jiménez: "Tenemos ganas de ganar, no es ansiedad"

Javi Jiménez fue uno de los jugadores que salvó la cara en el mal partido del Málaga ante el Andorra que casi cuesta una derrota. El lateral zurdo jiennense hablaba sobre la sensación dentro del vestuario. “Tenemos ganas de ganar, no es ansiedad. Eso nos puede generar nervios que no es lo mejor para gestionar esta situación. El equipo intenta canalizar bien las ganas. Segundo partido que mantenemos la portería a cero, hay que darles valor a las cosas positivas para salir de esta circunstancia”, decía el canterano, que admite que tienen que dar las gracias al público: "En la situación en las que estamos, es de agradecer el apoyo que nos dan. Solo pedirles que sigan confiando en nosotros, hacemos todo lo posible por sacar los tres puntos. A veces las cosas no salen, el equipo está trabajando de forma excepcional. Que confíen en nosotros que esto es como termina y no como empieza".

“Lo bueno es que el miércoles tenemos un partido en Leganés. El equipo está haciendo las cosas bien, vamos a ir a ganar y encarrilar una racha que nos permita hablar de otras cosas”, decía Jiménez sobre la racha tan negativa que pesa sobre el equipo en estos momentos: “Intentaremos errar lo menos posible para estar más cerca de la victoria. Las ganas provocan alguna indecisión. Las ganas de darle una afición, eso nos pesa y vamos a dejárnoslo todo para darles esa alegría”.