Javi Jiménez: "Mi error ha marcado el partido, me hago totalmente responsable"

Javi Jiménez salió a dar la cara tras hacer un partido malo, condicionado por el error que cometió en el minuto 22 y que propició la expulsión de Esteban Burgos. Los laterales malaguistas están siendo boquetes que están costando muchos disgustos dentro de un contexto en el que nadie da pie con bola.

"Es una noche muy dura. No soy partidario de individualizar en deportes colectivos porque tenemos que hacernos cargo de ello, pero por las circunstancias en las que estamos creo que debo hacerme totalmente responsable de ese error que ha mermado al equipo y lo ha dejado con 10 cuando habíamos entrado al partido espectacularmente", asumía el zurdo, que se animaba a "pedir disculpas, sobre todo a mis compañeros, que están día a día trabajando y eso la gente no lo ve, y engrandecer la actitud de ellos desde ese error fatídico, que no le han perdido la cara en ningún momento, tanto los que estaban como los que salieron después".

"Queda muy poco para el partido siguiente, lo único que le pido a la gente es que esté con el equipo", decía para preparar el terreno para el siguiente encuentro: "Sé que es complicado pedirlo tal y como están las cosas y las penas que le estamos dando. Pero quiero ser consecuente, el equipo ha hecho un partidazo en estas circunstancias y tengo que asumir mi error por lo que ha conllevado. Es muy difícil. Mi error ha marcado el partido, me hago totalmente responsable de todo lo que ocurrió después. Tengo que pedir disculpas a los compañeros, después del trabajazo que hicieron es lo mínimo que merecen".