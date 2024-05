Javi Medina: "Loren me ha pedido disculpas por lo de Kevin"

Javi Medina, técnico del Antequera, compareció en la sala de prensa de La Rosaleda para valorar la derrota de su equipo ante un Málaga CF que fue superior. Fue cuestionado por la tángana final que hubo a raíz de un regate de Kevin. "Ha sido una anécdota, es un chico joven, Loren ha venido a pedirme perdón en nombre del club en el túnel de vestuarios, que no admite este comportamiento, que no cabe en el fútbol, no hay que darle más ruido a eso. Es un chaval e irá aprendiendo", decía el técnico sevillano.

"Era un partido difícil de jugar, jugar en La Rosaleda no es fácil, queríamos representar el escudo en este maravilloso estadio. Ha sido la tónica en la temporada que el momento clave es saber competir. Hemos intentado asentarnos, teníamos una idea de tener mucho el balón en el primer tiempo para generarles nerviosismo, pero hemos perdido la ocupación en el centro del campo con dos o tres pelotas. Hemos llegado 2-0 al descanso, hemos hecho cambios para hundir la defensa, hemos generado y llegado a portería, pero perdiendo 2-0 y cansados se han sentido fuertes y con el 3-0 se acabó", explicaba el entrenador blanquiverde, que decía que "cuesta entenderlo, pero necesitamos equivocarnos, no podemos comprar esa experiencia en el mercado, pero lo haremos cometiendo errores. Si volvemos el año que viene porque el Málaga no asciende seremos otro equipo, como también en El Arcángel seremos más fuertes a la hora de competir, que es lo que necesitamos".

"Desde 1987 no venía un equipo de la provincia a jugar un partido oficial a Málaga. Hace años jugaba en Champions y nosotros en provinciales y venimos a un campo de Primera y pronto volverá a Segunda y después a Primera, volverá al sitio que se merece", piropeaba al rival Javi Medina: "Sin ninguna duda es aspirante al ascenso, chutas a puerta y se levantan 25.000 y chillan, los partidos cambian con situaciones así. He escuchado algunos pitos cuando controlamos el balón, pero han tirado a puerta y ha cambiado el ánimo. Creo que volverán al fútbol profesional, que es el lugar que merece este club".

"Aitor tiene mucha capacidad de jugar por dentro, Chema venía a recibir y con esa agresividad ha hecho un partido muy bueno, tiene una mentalidad que le permite jugar en un escenario así. Si alguien se merecía jugar ese partido era él. En esos momentos son difíciles, necesitas gente que quiera estar en el campo y van a dar la cara. Topo ha tenido minutos porque sabíamos que no le iban a temblar la piernas. Tiene personalidad", profundizaba sobre la alineación, al tiempo que quería acabar bien la temporada: "Fuimos a Ceuta con la dinámica positiva que te permite seguir compitiendo y nos llevamos un golpe anímico muy duro. Sabíamos que el Málaga con ese estrés y presión que tiene y ante su gente iba a ser muy difícil. Lo hemos aprovechado pero han sido justos vencedores. El mensaje es que valoremos dónde estamos, que jugar en Primera RFEF es un orgullo, sea en Melilla o en La Rosaleda. Es un premio jugar aquí, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí, para nosotros es como estar en Primera División. Venimos de tres derrotas y queremos cerrar el año con una victoria y sintiéndonos a gusto".