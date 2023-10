Javi Medina, filosofía triunfadora en Antequera: "Competir como bestias" y "disfrutar"

El Antequera es equipo de moda en Primera RFEF. Suma siete partidos consecutivos sumando y sin conocer la derrota. Es el único que ha detenido y le ha quitado dos puntos al imparable Castellón. Es un recién ascendido que apenas pagó el pato de dos jornadas para adaptarse a la categoría de bronce del balompié nacional. Después ha seguido escalando posiciones sin cesar y ahora es quinto, con 15 puntos, antes de medirse el próximo domingo en El Maulí en un morboso derbi provincial al Málaga. Ambos equipos se midieron en pretemporada dos veces, una en La Rosaleda y otra en Antequera, en ambos casos con victorias locales.

Nadie se vuelve loco en Antequera y la idea es salvarse. Hay ocho puntos de ventaja con esa zona. Pero el juego que despliega el equipo de El Torcal corresponde con la clasificación. Es audaz, atrevido y agresivo, con ideas claras a la hora de compartir la bola, con balas en los extremos y un jugador como Luismi en un estado de gracia absoluto. Acumula cinco goles en los últimos seis partidos más dos asistencias.

El ideólogo del equipo es Javi Medina. No pocos vieron como temerario darle las llaves del equipo al que había sido segundo entrenador en el fulgurante ascenso desde Segunda RFEF después de que no se llegara a un acuerdo para seguir con Abel Segovia. Medina (El Garrobo, Sevilla) tiene 29 años, es insultantemente joven. Trabajó en la cantera del Betis de la mano de Manel Ruano, histórico jugador y entrenador del Málaga. Estuvo tres ejercicios en el Betis Deportivo. En 2022 llegó al Antequera para ser ayudante de Segovia y se quedó con el cargo. No achantó su juventud, aplicable a la plantilla, sólo hay un par de jugadores mayores que él en el plantel antequerano. Y, de momento, da la razón sobrada a los responsables del club antequerano.

"Estoy muy contento por esos tres puntos, fue un partidazo, no es fácil jugar así contra un equipo de Miguel, que siempre son muy competitivos, vayan como vayan. Lo pusieron muy difícil. Teníamos que estar tranquilos, confiar en lo que hacíamos. Estoy muy orgulloso de cómo juega el equipo y no sólo por cómo nos pasamos de bien el balón, sino competimos como bestias y queremos siempre ganar, esa es la actitud", decía Medina como resumen de su filosofía que tan bien le va: "Tenemos que jugar, sé que algunos no estarán de acuerdo conmigo, sacar siempre el balón desde atrás, tratar de ir cansando a los equipos, y eso hace que en la segunda parte los rivales estén más cansados y haya más espacios. A partir de ahí atacarlos. Encontramos entre líneas y pudimos ser verticales".

En Melilla varió el once pese a la buena racha. "Veníamos de repetir once varias jornadas, hay que darle sitio a los jugadores, entrenan como bestias, los que juegan y los que no, y quería darle un poco de protagonismo a los jugadores. Puede que alguno se relaje y es un toque de atención, aquí todos son importantes, como Nacho, que estuvo 90 minutos impresionantes, excepcional. Que también vean que son importantes. Recursos son todos", señalaba, al tiempo que lamentaba la lesión de Iván Moreno: "Se le ha quedado la rodilla en el golpeo".

"No creo que nos puedan pedir más, lo importante es que estamos disfrutando mucho", señalaba Medina, que en Melilla lanzaba un alegato: "Parece que esto en el fútbol es secundario lo que no sea ganar. En el fútbol un jugador tiene una carrera de 10, 11 o 15 años, no sé cuántos. Y si no disfruta del mejor momento de su vida está perdiendo el tiempo, en mi opinión. Yo se lo pido todo los días, que disfruten, que se lo pasen bien, que son privilegiados. Se levantan cada día para ir a entrenar a un campo de fútbol. Otros se levantan para hacer algo que no les gusta. Ellos se levantan para hacer lo que casi todos los chicos del mundo quieren hacer. Son unos privilegiados y lo tienen que aprovechar. Es lo más importante de lo que estamos haciendo este año". Son algunos trazos del equipo de moda en Segunda B, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Recibirá al Málaga metido en puesto de fase de ascenso.