Javier Tebas: "Al-Thani no se puede comparar con Al-Khelaifi"

Javier Tebas habló de la situación del Málaga CF en Marca Sport Weekend, con José María Muñoz al tanto del coloquio del presidente de La Liga junto a periodistas y aficionados. "Claro que lo sigo porque es una ciudad grande; para mí José María esta haciendo una excelente labor, todo se mira por los resultados deportivos. Hemos visto en esta ciudad que clubes han desaparecido por temas económicos, este señor (señalando a Muñoz) ha provocado que no desaparezca. Todos decíamos que el Málaga aspiraba el pasado verano a pelear por estar arriba, pero esto es fútbol y luego hay muchas circunstancias que te llevan a una situación deportiva complicada. Quedan 30 puntos, si consigue ganar dos partidos seguidos, se va a meter en la pelea, algún momento llegará por el equipo que tiene. No va a ser una catástrofe si desciende. Soy de Huesca, y el amor por los colores está por encima. Es cuando más apoyo hay que darle en el caso de descenso, nada de gritos y quitarle la autoestima, solo queda eso", decía Tebas.

Habló de los arbitrajes, tema espinoso, pero taxativo el máximo mandatario. "Hay desazón en muchos presidentes y clubes con el arbitraje, algo estará pasando. Hay que planteárselo desde la Liga. Vengo diciendo que hay que crear un cuerpo técnico de VAR especializado. Se está produciendo una falta de criterio importante en las manos. Estoy preocupado por este tema, no puede. Somos el campeonato con mas tarjetas rojas, estaremos yendo del revés. Si uno no sirve para arbitrar en una presión importante, es que no vale. Hay que ser más transparentes en este tema, incluso que pueden explicarse ellos mismos al día después, y así ayudar a bajar la crispación".

"Al-Thani no se puede comparar con Al-Khelaifi, Al-Thani es el primo lejano del emir, de hecho se están planteando comprar el United. Si al final quiere comprarlo no es problema, el tema es que cumpla las normas. Los controles económicos se tiene que cumplir. Si ese fondo compra el Málaga, muy contento si se cumplen las normas. Antes no se cumplían. No va a volver a ocurrir por el control que sí hay en la Liga. El bloqueo judicial fundamental es por Al-Thani. Las responsabilidades civiles, si el que lo compre deposita 15 o 20 millones estarían cubiertas, se resolvería su parte, pero no quiere vender por sus expectativas económicas", reflexionaba sobre un posible interés de Qatar en el club de Martiricos.