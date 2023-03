Al-Khelaifi y la compra del Málaga: "Es una oportunidad que estamos estudiando"

Había gran expectación en el entorno del Málaga por saber si Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y una pieza importante en Qatar Sports Investments, atendía por videoconferencia una entrevista en directo en el Marca Sport Weekend que se celebra en la Costa del Sol estos días. Y sorprendió con una respuesta medida acerca de la posible compra de las acciones del club de Martiricos por parte de su grupo. Lejos de negarlo, aseguró que les puede interesar.

"Sobre lo que esté en venta, la gente siempre tiene curiosidad. Estamos buscando oportunidades, es un club fantástica y está viviendo una situación dura para ellos. Pero si hay una oportunidad, ¿por qué no? La ciudad y el club son fantásticos", aseguró el ejecutivo.

Se insistió en la pregunta de la compra del club y la evasiva de Al-Khelafi fue contundente: "Creo que estáis emocionado si digo que sí, no puedo confirmarlo ni negarlo. Es una oportunidad que estamos estudiando, pero no puedo dar una respuesta más definitiva. No puedo ser más claro, lo siento".

Fórmula para la venta al PSG

No es un obstáculo insalvable para que haya un cambio de propiedad y pueda desbloquearse el entuerto que estrangula el crecimiento del club. La de Qatar Sports Investment era una posibilidad real de la que están al tanto tanto en el club como en las instituciones. Es más, no son los únicos inversores que han tenido conversaciones para preguntar la situación del club, incluso con alguno estadio más para profundizar en el conocimiento de la entidad. Una empresa capital americano (en 2021 ya se interesó RedBird Capital, con LeBron James, flamante máximo anotador de la historia NBA, como parte de la empresa. Finalmente, acabaron entrando en el AC Milan) y otra con sede en Londres también han indagado y han recabado información sobre el estado de cuentas y perspectivas de futuro del Málaga CF.

En el caso de Qatar Sports Invesments, la idea es tener franquicias en las distintas ligas más poderosas del mundo.Han entrado en el Braga portugués (curiosamente, club con el que el Málaga CF tiene un litigio por el caso de Ricardo Horta,en el que pronto debe haber novedades), se interesaron también por Tottenham y tiene al club de Martiricos en el radar. Es una práctica que ya desarrolló Red Bull con equipos en Austria, Alemania y Sudamérica. O en España está el propio caso del Girona, ahora en mitad de tabla de Primera y tutelado por el Manchester City, con capital de Emiratos Árabes Unidos, con sus franquicias a su vez en Estados Unidos y Australia. Desde que en 2017 compró el club catalán se ha estabilizado en la élite y ha ido hacia arriba, alcanzado cima históricas.

¿Es posible desde el punto de vista judicial una venta?

Según las fuentes consultadas por este periódico, sí es factible una venta del club a pesar del proceso en el que está inmerso la entidad. Como casi siempre, con dinero todo tiene solución. Pasaría, en primera instancia, por la devolución de Al-Thani de los nueve millones de euros, la fianza que la jueza Ruiz González, que instruye el caso por presuntos delitos de administración, societario y de blanqueo de capitales de la familia, impuso en su momento. Eso le permitiría volver a tener el control del club y proceder a la venta de su parte, ahora mismo el 51%. El resto pertenece a BlueBay y pequeños accionistas.

Cita clave en los juzgados

Nuevo episodio en el caso judicial que vive el Málaga CF, después de los escritos presentados por todas las partes: APA, Ayuntamiento, BlueBay y Daniel Pastor, con su empresa Málaga Viva Deportiva, además del Fiscal; la jueza Ruiz González ha decidido oír directamente a las partes implicadas en relación a las condiciones y términos en que se solicita la modificación o cese de la administración judicial. Es decir, el cese de la actividad de José María Muñoz en la entidad de Martiricos.

La Magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha convocado a todas las partes personadas en la causa contra la familia Al-Thani para el próximo viernes 21 de abril a las 10:00 horas. El motivo de dicha citación es que expliquen en profundidad los motivos que solicitaron en escritos anteriores para delimitar las funciones del actual administrador judicial y el cese del mismo en alguna de las sociedades vinculadas al Málaga, las cuales él mismo gestiona.

Jamal Satli Iglesias, en el Caso Astapa

Jamal Satli Iglesias, presidente del grupo hotelero BlueBay, ha aparecido como imputado dentro de la instrucción del caso Astapa. El empresario forma parte de una de las mayores tramas de corrupción relacionadas con urbanismo y política en España. Se le atribuye un supuesto delito de cohecho activo y se solicita un año de prisión y 6.000 euros.

Hay que recordar que Jamal Satli Iglesias, a través de la sociedad Management Empresarial, es poseedor del 49% de las acciones de la sociedad NAS Spain 2000 en sociedad con el jeque Abdullah Al-Thani, con el 51% dentro un paquete de títulos que comprendían la mayoría del Málaga CF. El litigio entre ambas partes dura años y se encuentra en su fase definitiva a la espera de lo que se dictamine tras el recurso de casación que presentó la defensa de los cataríes.