Javier Tebas: "Vamos a terminar la competición"

Los grandes jefes del fútbol español, Javier Tebas y Luis Rubiales, hablaron en la Cadena Cope sobre la situación en la que queda el fútbol español con la crisis del coronavirus y sobre la posibilidad de que se acabe o no la temporada, algo que se empieza a plantear por la complejidad del parón y la previsible prolongación.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, está convencido de que se va a terminar la temporada y calculó en un 25% de los ingresos por derechos audiovisuales el perjuicio económico que acarrearía no poder terminar el campeonato por la epidemia de coronavirus.

“He estado trabajando mediante conversaciones telefónicas y videoconferencias durante todo el fin de semana con instituciones europeas y presidentes de clubes españoles, porque hay que coordinar y viene una semana muy importante”, decía en la Cadena Cope. Con respecto al campeonato de liga y a la posibilidad de que tuviera que resolverse en un play off, afirmó: “Lo que manejamos ahora es que vamos a terminar la competición. Esta semana se pueden tomar importantes decisiones en Europa”. “He tenido contactos con Italia, Alemania y otros presidentes de ligas. Estamos trabajando para cuadrar los calendarios”, aseguró Tebas, antes de mostrarse de nuevo confiado en acabar la temporada.

En cuando al personal de LaLiga, reveló que han tenido dos casos positivos en coronavirus, aunque él no está afectado: "Yo no estoy en cuarentena. No tengo síntomas y no me he hecho la prueba. Ya teníamos un plan de actuación desde hace semanas y lo hemos aplicado. El 95 por ciento en LaLiga ya está en teletrabajo. En España tenemos más de 400 personas trabajando y hemos tenido que repatriar a gente que tenemos por el mundo".

"Nos queda un 25 por ciento de la temporada por jugar y todo el presupuesto habrá que revisarlo, ese es el daño que puede ocurrir si no se termina la competición", reiteró.

"Soy optimista por naturaleza, pero tengo los pies en el suelo. Lo que más preocupación tengo ahora mismo es por el fútbol modesto. En la RFEF seguimos con los cuatro escenarios posibles, desde el más optimista al más pesimista. Pronto daremos respuestas sobre qué pasará con la competición”, decía, por su parte, Luis Rubiales.

La UEFA tiene prevista una reunión el martes en Nyom para decidir lo que ocurrirá con sus competiciones, la Champions League, la Europa League y la Eurocopa 2020. Ese día se conocerás más novedades las competiciones nacionales como LaLiga Santander y LaLiga SmartBank. Rubiales asistirá a dicha reunión de la UEFA, pero de forma telemática a través de videoconferencia: "Puede trastocar lo que hagamos aquí”.