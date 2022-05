Javier Tebas: "No me imagino al Málaga fuera del fútbol profesional, pero esto es deporte"

En el marco de la presentación de LaLiga Genuine Santander, el presidente de la patronal de clubes, Javier Tebas, habló sobre la situación del Málaga CF. Deportivamente está con la soga al cuello, pero económicamente está el asunto mucho mejor de lo que lo estaba hace un año o dos atrás.

"El Málaga, ya es conocido desde hace unas temporadas, ha entrado en una línea muy coherente con su situación, con lo que hay. Deportivamente le limita, pero se trabaja en que pueda continuar para siempre. Ahora le deseo la mejor suerte en las jornadas que quedan para que cumpla sus objetivos y para que la afición pueda ver ahí, le tengo que desear suerte a todos los equipos en estas jornadas", decía Tebas, que era cuestionado por si veía al Málaga fue del fútbol profesional: "No, pero esto es deporte y todo es posible. No me lo imagino fuera, pero tampoco me imagino a otros clubes, pero esto es deporte".

Era cuestionado Tebas sobre cómo afectaban los préstamos de CVC a los clubes. "Llevamos entregados 1.000 millones de euros y se están haciendo muchas inversiones. El 70% era para temas de inversión, 15% para deuda y 15% jugadores. Hay un control semanal, hay reuniones constantes con los clubes. Ha habido reuniones, como una en Port Aventura en las que hubo 350 ejecutivos del fútbol, tanto de LaLiga Santander como LaLiga Smartbank. Hemos hecho reuniones en la sede de LaLiga en Madrid en la que han pasado 800 personas implicadas en los proyectos. El Villarreal presentó la reforma del estadio, el Betis está con esto también, otros están con ciudades deportivas, otros con temas de tecnología... Estamos ya invirtiendo esos 2.000 millones para utilizar en los dos próximos años", respondía, al tiempo que especificaba qué suponía para el Málaga: "Una parte fue para deuda, si no recuerdo mal el Málaga está con temas de infraestructura, de ciudad deportiva, con proyectos que si no llega una inversión de este tipo jamás hubiesen prosperado. El dinero es finalista, ya sabemos que el mundo del fútbol el día a día es muy complicado y si no es el dinero finalista acaba en la inflación de jugadores. Lo hemos evitado y estamos consiguiendo que se hagan nuevas ciudades deportivas, nuevos estadios, se digitalicen clubes, estadios... El dinero es finalista para eso".

"Del Málaga puedo destacar a José María Muñoz por los resultados de su gestión y a pesar de las limitaciones que tiene el club", piropeaba Tebas al administrador judicial del club: "Para mí es extraordinario lo que está haciendo y no tengo nada más que felicitarle. Es un hombre muy valorado en LaLiga y entre los clubes. Es un hombre muy riguroso y sabe muy bien lo que tiene entre manos. Parecía que le costaría adaptarse y no, es un ejemplo de gestión y cómo hay que hacer las cosas. Él se ha sabido rodear de gente para tomar ese tipo de decisiones. El fútbol es muy difícil, más aún con las limitaciones salariales que tiene para la confección de su plantilla. Hay que saber rodearse bien y también tener un pelín de suerte. Sus limitaciones comparadas con otros clubes le hacen estar muy lejos".

"No condiciona nada que el Málaga no tenga un presidente como tal ahora mismo", proseguía Tebas: "Sinceramente, todos los clubes ya tienen directores generales y administradores que buscan la gestión como la hace José María. Hoy en día el fútbol está mejor gestionado y profesionalizado. Hay que recordar que desde LaLiga se establecen los límites y sobre ese margen se tienen que mover todos. Las normas hay que estudiarlas para dominarlas y José María las domina como otros directores generales. Pero luego hay que saber optimizar y tener el factor a favor de que los jugadores elegidos tengan el máximo rendimiento posible. Es una forma de gestionar. Hay clubes que no son sociedades anónimas que tienen formas de hacer elecciones como son el Barcelona y el Athletic Club, pues aquí tenemos un club donde es un juzgado el que ha elegido a un gestor".

"Pienso que sí. Sería un duro golpe porque es una pérdida importante de ingresos, pero tal y como lo tiene el Málaga estructura podrá estar, no sin apuros", cerraba Tebas cuestionado sobre la pervivencia del club en el caso, no deseado por nadie en la ciudad, de que haya un descenso.