Jonas Ramalho se da con un canto en los dientes

Jonas Ramalho se ha asentado en el once titular del Málaga CF después de su lesión. Alternando lateral o central, el vasco admite que el equipo está en problemas serios, como no puede ser de otra manera. “La situación del equipo no es la mejor ni la que queremos, pero hay que pensar en positivo. Siempre buscamos los tres puntos, el otro día en Cartagena peleamos hasta el final. Ante el Sporting la actitud fue la de seguir peleando, luchando y conseguimos ese gol que tanto nos cuesta. Pienso que es mejor un punto que nada”, opinó sobre la dinámica del equipo en los últimos partidos.

Ramalho puntualizó que “hay que seguir trabajando para corregir esos errores y dejar la portería a cero. Nuestro objetivo es conseguir los tres puntos cada partido, no nos gusta vernos últimos en la tabla”, afirmó el central norteño, que agradece el apoyo de la afición (más de 17.000 personas en las gradas): "Estuvieron de 10, tienen que seguir animándonos a muerte, y nuestra idea es conseguir los tres puntos y darle alegrías a nuestra afición. Es un punto y a pensar en la próxima semana", explicó.