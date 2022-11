Pepe Mel: "Soy consciente que reaccionamos ya o se nos pasa el arroz"

Pepe Mel sigue siendo optimista en cada rueda de prensa post partido que realiza. Esta última tras sumar un punto que parecía perdido ante el Sporting de Gijón, el madrileño explicaba que el equipo mejora aunque sea a pasos pequeños: "En Cartagena tuvimos la sensación que con todo en contra dimos la cara. En esta ocasión la reacción fue en lo físico y táctico. En la segunda parte fuimos superiores a ellos". El técnico malaguista sigue siendo optimista: "Es cierto que si los partidos que hemos perdido hubiéramos empatado tendríamos 3 puntos más. Físicamente estamos bien, hemos terminado mejor que el Sporting. Les hemos encerrando en el área, cuando seamos mejores en nuestra propia área ganaremos. No debemos dar facilidades en nuestra área".

El conjunto blanquiazul lo intenta, eso no se niega, pero Mel tiene claro que la mejora comienza por dejar la portería a cero: "Tenemos que ser mejores en el área, cuando quieres ganar debes hacerlo ahí. Tenemos un problema en la nuestra, siempre concedemos un gol y en la rival debemos hacer dos. De momento no nos llega, debemos cerrar la nuestra. Con la portería a cero puntúas seguro". El técnico malaguista analizó la jugada del gol rival en varias ocasiones: "El jugador rival se marcha de dos jugadores nuestros con mucha facilidad, intentamos mejorar y al final lo conseguimos. Los cambios han ayudado, creo que la gente que entró nos aportó muchas cosas".

También volvió a hablar sobre su plantilla: "Nosotros tenemos que hacer que la gente compita entre semana para competir en el partido, de lo contrario el equipo se nos muere. El equipo debe competir entre semana para ganarse el puesto. Aleix y Ramón dieron la vuelta al partido, los dos nos hicieron mejores". Mel mandó de nuevo un mensaje claro a todos: "No quiero que se crean titulares indiscutibles cuando el equipo no gana".

Además, confirmó que esta situación es la primera vez que la vive: "No me visto en una situación parecida, los detalles caen siempre del lado del rival. Soy consciente que reaccionamos ya o se nos pasa el arroz. Esto es un juego y debemos darle la vuelta, buscar la suerte para ganar. Se que el Málaga va ultimo y eso es culpa de todos. El entrenador suele ser el primero en eso, si no nos da es porque tenemos que hacer más cosas". Si algo tiene claro el técnico blanquiazul es que llegan dos finales: "Debemos salir a ganar el domingo que viene, un equipo se debe acostumbrar a tener resultados positivos. Zaragoza y Ponferradina son dos finales, debemos ir a La Romareda teniendo claro que es un rival muy directo nuestro". También dejó claro que todavía no piensa en el mercado de fichajes: "No he hablado con Manolo todavía".

El Málaga CF deberá de cambiar el chip esta semana para afrontar el enfrentamiento copero,, algo que Mel ve con buenos ojos: "No es cuestión de si viene bien o mal, tenemos que ceñirnos. Tenemos que tomarnos la copa como algo que nos puede venir bien". Una victoria podría ser un punto de inflexión para este equipo". Antes de finalizar volvió a acordarse de la afición: "Nadie quiere más este club que sus aficionados".