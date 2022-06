Jordi Alba: "Siempre es un placer venir a Málaga; viven el fútbol de manera diferente"

"Es un placer siempre venir aquí. Ya venimos hace tiempo y conseguimos una victoria. A la gente de aquí, en Andalucía en general, les encanta el fútbol. Se vive de manera diferente. Vamos a vivir una noche mágica", decía Jordi Alba tras la comparecencia de Luis Enrique en la sala de prensa de La Rosaleda, previa al envite ante República Checa en el estadio blanquiazul: "Tenemos que seguir con el trabajo que hacemos. La gente dejó de creer en la selección. A raíz de la entrada de Luis cambió. Van a estar ahí animando".

El lateral del Barcelona comentó que "desde que está Luis Enrique creo que ha dado confianza a muchos jugadores, no solo en mi posición, a todas", en alusión a la competencia que ha en su puesto y en todos: "El puesto de lateral izquierdo está muy caro. Lo tenemos que hacer bien en nuestro club y aquí. Estuve mucho tiempo en venir. No se casa con nadie. Está con los que están mejor. Cuando viene aquí te dejas todos para poder venir. Llevo muchos años en el mundo del fútbol y me gusta la competencia. Es bueno para todos los jugadores".

"Esperamos el mismo partido, plantearán de la misma manera. Nos crearon mucho peligro en balones a la espalda. Vinieron los dos goles suyos. Será un partido complicado y esperamos que vaya bien. Jugamos en nuestro campo, necesitamos la victoria más que nunca. Será difícil porque nos costó mucho en su campo. intentaremos ganar este partido", decía Alba sobre el partido ante los checos en La Rosaleda.

Calendario de partidos

"Es verdad que cada año hay más partidos. Los jugadores estamos más preparados con respecto a otros años. Es un calendario que es el que toca. Venir a la selección, cada vez que vengo lo cojo con más ganas. Todos los compañeros igual. Estamos formando una gran familia, llevamos. Es un placer venir a la selección y jugar con estos grandísimos rivales. Cuesta mucho ganar partidos".

Situación del Barça

"Yo lo tengo que hablar con el club lo haré en persona. Tampoco se tiene que hablar nadie con lo que hablo con el club. El compromiso que tenemos los capitanes. Sabemos la dificultad del club, no cabe duda del compromiso. Lo que se hable en la prensa o fuera de nuestro alcance no lo puedo controlar, ni tengo ganas de controlarlo. Las necesidades del club son las que son, No cabe duda de que los cuatro capitanes ayudaremos. Los que el club necesite que ayuden también. Esa es la línea a seguir. Siempre hemos estado comprometidos y lo seguimos estando".

Ansu Fati

"Aún le queda. Ha pasado por una temporada difícil. He pasado por lesiones y al principio vas con miedo. De hacer esos gestos que acostumbras y con esa lesión que ha estado tanto parado no es fácil, entrar de golpe y estar como todos. Está entrenando bien. Ya lo dijo el míster, dependerá de como esté y como esté el resto. No ha sido fácil su situación, es difícil para él. Si le toca jugar, perfecto, y si no la temporada que viene. Trabajan mucho, es trabajador, humilde y esto le hará más fuertes".

Gavi

"A Gavi le veo muy bien. Para la edad que tiene, sobresaliente. Es diferente, tiene calidad, tiene que mejorar muchas cosas. Tengo 33 años y seguro que tengo que mejorar muchas cosas. Gavi acaba de empezar. Tiene garra, raza, a la hora de jugar hace cosas con su edad que he visto en muy pocos. Tiene desparpajo para convivir para la edad que tiene. Le ayuda. Estamos encantados con él. Le tengo aprecio y va ir creciendo. Tiene que mejorar. Dentro y fuera, como yo y el resto. Tiene que mejorar en todos los aspectos de la vida".

República Checa

"Ahora ganar el partido de mañana e intentar irnos de vacaciones de la mejor manera posible. Ahora queda el partido de mañana. Luego ya tendremos tiempo para descansar y desconectar. Ha sido un año difícil a nivel de club. Será mucho mejor el año que viene. Ahora estamos centrados aquí. Ya luego a desconectar".

Renovación de Sergi Roberto

"Creo que al final hay mucha gente joven. También es necesaria los vertederos. Todos tenemos que ser importantes. Tener minutos. Ser competitivos en cada posición los unos con los otros. Al final, cuanto más competencia rindes mejor en el terreno de juego. Es un placer tener a Sergi otro año. No es un jugador vistoso pero es super necesario en un equipo. Así lo siento y es una gran noticia para todo el barcelonismo".

Dificultad para ganar partidos

"Hoy en día la gente está más preparada, compite mejor, da igual si tienes calidad o no te dificultan mucho los partidos. Creo que es así, cuesta mucho más ganar partidos. Tenemos que mejorar muchas cosas. Vamos por la buena línea, tenemos la misma idea de juego. Estoy contento con el trabajo".

Economía del Barça

"La situación en la que estamos. No siempre va ser color de rosas. Ya nos gustaría a todos, más a los que sentimos al Barça, estar en mejor situación. Estamos así, vamos a salir de esta. Si no podemos fichar tenemos que tirar de cantera, que hay muy buenos. Es la idea que tiene el club y lo que debería tomar. Ya me gustaría que pudiéramos fichar a muchos jugadores. La situación del Barcelona es esta. Tenemos que estar unidos, decirnos todo de puertas para adentro y ya está".