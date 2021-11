José Alberto López, entrenador del Málaga, atendió a los medios de comunicación en La Rosaleda en la previa del viaje a Burgos, donde el conjunto malacitano jugará este sábado 27 de noviembre (16:00 horas). El Plantío amaneció nevado hace unos días y eso puede ser un factor clave. “No me preocupa nada que no pueda controlar y las condiciones meteorológicas lo son. Creo que el campo va a estar bien y si está mal lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Estamos demostrando capacidad de adaptación durante toda la temporada. Si hay nieve o barro, a ponerse el mono de trabajo y a por los tres puntos”, aseguró el asturiano.

Confirmó el entrenador que en la convocatoria entrarán dos jóvenes que llevan toda la semana con el primer equipo, Andrés Caro y Dani Lorenzo. Las bajas marcan al conjunto malagueo: "La ausencias son cosas del fútbol. En noviembre está estudiado que es un mes en el que aparecen más lesiones. Hasta ahora iba bien al margen de lo de Luis Muñoz, pero ahora se nos acumulan las bajas en la misma zona. No parece ser mucho lo que tienen. En el caso de Jozabed está pendiente de pruebas. Esas lesiones es difícil establecer un periodo de baja y hay que esperar la evolución del jugador. En el caso de Juande esperemos que sea poca cosa”.

Se pone práctico el entrenador malacitano: “Nunca queremos ninguna lesión y son jugadores importantes para nosotros por lo que nos dan en el terreno de juego y en el vestuario. No nos paramos a pensar en los que no tenemos disponibles. Buscamos soluciones. Todos están preparados, cualquiera que entra en el once da el máximo nivel. Para eso tenemos una plantilla de 24. Lo único que me preocupa es que el equipo sea competitivo, que no conceda nada al rival y sigamos en la línea de ir creciendo. Que los jóvenes vayan asentándose, potenciar lo que hacemos bien”.

Tras vencer consecutivamente a Tenerife y Las Palmas, el Málaga necesita de una vez por todas ganar fuera de La Rosaleda, donde aún sigue sin contar triunfos. “Se afronta igual. El equipo y todos tenemos muchas ganas de ganar. Buscar los siguientes tres puntos después de dos victorias consecutivas nos medimos a un rival difícil, sabemos qué partido nos vamos a encontrar. Tenemos que hacer un partido perfecto. He notado muchas ganas de ganar”, relativizó José Alberto.

Enfrente estará el conjunto que entrena Julián Calero, padre del lateral derecho del Málaga. José Alberto conoce bien a su adversario: "El Burgos es un equipo rápido, eficaz en el área rival y más aún en la propia. Cuenta con jugadores de calidad como Saúl Berjón, Juanma o Álex Alegría. Aunque se trata de un recién ascendido, es un equipo con poso y que cuenta con jugadores que han jugado muchos partidos en Segunda División B, con mucha experiencia. En El Plantío es un equipo muy fuerte. Espero un partido típico de la categoría de los de antes, de centrocampismo, muchos duelos, del norte. Debemos ser contundentes en nuestro área y muy contundentes en área rival”.

Mercado de fichajes

"Son preguntas para Manolo que es el responsable de la dirección deportiva, me centro en lo que tenemos y las posibilidades que tenemos”.

Partido para gente física

“Kevin también es un jugador que se pone el mono de trabajo y busca aportar. En este equipo todo el mundo trabaja, del delantero al portero. Tienen que saber adaptarse a las circunstancias de partido. No tienen por qué adaptarse mejor los grandes que los pequeñitos a esos campos”.

Meterse en playoff

“La motivación es conseguir los siguientes puntos. Lo que pase a final de la jornada nos importa poco. Nos importa avanzar, si es con muchos puntos, mejor. Las dinámicas en el fútbol existen, el tema mental. Vamos a por la tercera victoria”.

Sekou

“Lo he visto igual que todas las semanas. Es una persona súper madura. No le veo diferente ni presionado por marcar. Hacer gol les da confianza a los hombres de ataque, está claro. Tanto él como Antoñín hicieron goles importantes para su autoestima. Vemos su trabajo, lo que le dan al equipo, vemos más allá. Nos quedamos con eso”.