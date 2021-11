La columna cruje

La lesión de Juande Rivas deja tocado al Málaga. Hasta la fecha en la defensa se habían salvado de lesiones de relevancia, algo que no podían decir ni centro del campo ni delantera. Con esta baja, José Alberto López se ha quedado sin su futbolista más utilizado, el pilar básico de la defensa. Y lo peor es que sumado a otras circunstancias merma mucho el potencial malacitano.

Se resiente la columna vertebral del equipo, que ya había perdido otro bastión como Luis Muñoz, tiene a Alberto Escassi realizando esfuerzos titánicos y vio hace unos días cómo Ramón Enríquez caía en combate. Todo sin olvidar que Sekou Gassama y Pablo Chavarría tampoco han podido arrancar como se deseaba. De momento, el Málaga ha sabido recomponerse y adaptarse a las dificultades.

Habrá que ver si también es capaz de sobreponerse el equipo es esta baja empezando por el partido ante el Burgos en El Plantío, que es el primero de los partidos que se perderá el defensa cordobés. En los servicios médicos del Málaga se continúa con la política de no dar partes completos ni específicos, más bien lo contrario.

Oficialmente, lo que se ha comunicado sobre Juande es que el jugador “con una lesión de sóleo derecho, se ha mantenido al margen de sus compañeros”. Eso supone que es baja segura en Burgos, que en Copa del Rey ante el Peña Sport tampoco va a estar y que habrá que ver si llega ante el Amorebieta en el regreso a La Rosaleda, que ya habrá mudado su césped.

Se quiere confiar en que la dolencia no revista mucha importancia, pero José Alberto está en alerta porque no quiere acelerar con los futbolistas que tienen problemas musculares. Con Pablo Chavarría, después de la última experiencia, ha habido bastante. Una lección también para el joven Juande, que venía mostrando un nivel excelente en competición, y que tendrá que cultivar cierta paciencia a pesar de que no quiere perderse un solo entrenamiento.

El contexto del Málaga no es grave, pero sí delicado. Se queda con Peybernes y Lombán como únicos centrales puros. Escassi y Genaro pueden actuar también ahí, pero tal y como está la situación, el entrenador asturiano tiene que rezar para que ninguno de ellos falte en la medular. Ismael Casas fue una opción para Pellicer como defensa central, pero no es un jugador del gusto del técnico ni para lateral diestro.

En esta semana están yendo a entrenarse con el primer equipo los defensas Andrés Caro y Moussa Diarra, que ya gustaron en verano pese a su bisoñez, y el centrocampista Dani Lorenzo, el chico que eligió dejar el Real Madrid para jugar en el Atlético Malagueño.