José Alberto: "A Kevin lo están machacando"

José Alberto López fue claro con la situación de Kevin, que está entre algodones tras el último partido ante el Huesca. La multitud de faltas sufridas por el malagueño le han dejado tocado y no pudo entrenar con normalidad en estas últimas sesiones previas a la visita del Lugo a La Rosaleda. El técnico se mostró molesto por el linchamiento que sufre su jugador partido tras partido, objeto de múltiples faltas.

"Kevin es duda. Tenemos una sesión más, pero está entre algodones", decía José Alberto evaluando la situación del extremo y dejándole como posible baja para este próximo partido antes de elevar su crítica: "Le están machando, le han hecho 15 faltas en los últimos dos partidos. Que cada uno saque sus conclusiones".

No fue el único sobre el que individualizó el entrenador malaguista, que también manifestó que la decisión de dejar a Iván Calero fuera de la lista para la visita a Huesca fue meramente "técnica" y que no atendía a ninguna molestia o recaída del lateral diestro. De uno recuperado a otro, José Alberto también puso el foco en Pablo Chavarría, al que le ve cada vez más próximo a la recuperación: "Cada vez que me preguntáis va a estar más cerca. Cada día que pase está más cerca de poder entrar. Lo vemos mejor cada día y es lo importante".