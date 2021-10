José Alberto: "El triunfo está basado en el colectivo y la solidaridad del equipo"

Lógica alegría la que expresaba José Alberto López en sala de prensa tras el triunfo del Málaga CF ante el Lugo con el que recuperaba la senda del triunfo, uno basado en el "trabajo impecable del equipo" y en "el colectivo y la solidaridad" que muestran cada jornada: "Hicimos un muy buen partido. Lo cierto es que cuando no cierras el partido, se sufre y mucho. Cuesta mucho ganar. Ya ves cómo está la clasificación, lo igualado que está todo. Tenemos que mejorar la eficacia".

"Independientemente de los resultados hay que quedarse en cómo va progresando el equipo. Es la quinta semana sin perder, con dos victorias y tres empates. El equipo sigue compitiendo, sigue creciendo, está vivo...", expresaba el técnico, contento con la dinámica y el aporte de todos: "En esta semana han sido 17 jugadores los que han participado como titulares. Hay jugadores que no salieron por problemas o decisiones técnicas, pero todos compiten, dan el nivel y su capacidad. Tenemos un equipo muy comprometido, la afición disfruta y es el camino que tenemos que seguir. Hay margen de mejora. Tenemos que seguir apretando y mejorando".

Sobre Sekou y su cambio por lesión fue cauto: "Es la noticia negativa del día. Notó molestias musculares cuando estaba haciendo un buen partido. No se sabe el alcance, cualquier lesión es nota negativa". Del resto confesó que estaban "fundidos" tras "una semana muy exigente y un partido muy competitivo y exigente".

"El rival te quita el balón ese tramo final, con el marcador corto, pero lo hemos interpretado bien", decía satisfecho por la lectura de sus jugadores ante un rival que tenía bien estudiado: "Es un equipo que compite bien los partidos. Te pone en muchas dificultades. Utilizando la variante de defensa de cinco. El plan de partido, no por el resultado, unas veces sale y ganas, y otras empatas o pierdes. Esta vez nos salió todo como pensábamos".

Con el buen estado de forma de Genaro recuerda que "aquí no hay imprescindibles" y que "al final se demuestra que cada jugador que juega, cómo compite y el nivel que dan". A título individual se mostró contento por el mediocentro: "Me alegro por el gol de Genaro, se lo merecía. Lo estaba rondando y llegó para darnos tres puntos. Tanto él como Escassi son jugadores que se encuentran más cómodos con un perfil similar al lado. Genaro es un jugador con mucho gol. Tiene esa capacidad de llegar en segunda línea. Lo estaba rondando y por suerte para todos le llegó".

Sobre Antoñín también dejó pinceladas: "Antoñín ha estado muy bien. Ha interpretado todo lo que tenía que hacer. Los mejores 60 minutos desde que ha llegado al Málaga. Necesitamos a todo el mundo enchufado y lógicamente él no lo estaba pasando bien, había hecho una apuesta volviendo a casa. Tenemos que apoyarle entre todos para conseguir su mejor nivel".

"La afición es la leche. Te pone los pelos de punta. No ha empezado el partido y ya están animando al equipo. No lo digo para que me den una palmadita en la espalda. Veo una comunión entre la afición y el equipo. Te ponen los pelos de punta", remachó sobre el empuje de La Rosaleda y el calor de la afición.