José Alberto: "Palpo en la calle que habrá una excelente entrada"

José Alberto López, entrenador del Málaga, hizo su pequeño balance del inminente partido ante Las Palmas en el estadio de La Rosaleda: "Tiene una excelente plantilla. Mucha calidad con Jesé y Viera, que son jugadores de Primera División. Cualquier situación, sin mucho esfuerzo, la convierten en gol. No sólo ellos, todos, tienen un perfil de equipo asociativo. Han dado un paso adelante esta temporada en intensidad y en recuperar campo contrario, press tras pérdida rápido. Debemos estar atentos y concentrados. Somos dos equipos de los que gusta ver, con estilos contrapuestos. Ellos son más combinativos, asociativos, de los que más pases en corto dan de Segunda. Nosotros somos de ataques más rápidos. Somos dos equipos vistosos con excelentes plantillas. Nos centramos más en nosotros mismos que en lo que pueda hacer el rival, no estamos en la cabeza de su entrenador. Intentaremos minimizar las virtudes de Las Palmas y hacer vigilancias sobre jugadores será importante”.

Una victoria ante Las Palmas puede suponer un salto de calidad, no otra cosa: "Lo que se crea es ilusión. La presión en un sitio como este es buena. Nos hacen estar despiertos, que no nos podamos dormir. Sabemos que aquí la exigencia es máxima. El salto de calidad te lo da encadenar victorias. Es importante de cara a la confianza del equipo. Será un partido complicado, nada sencillo. Es difícil sacar los seis puntos (cuenta el triunfo del lunes ante el Tenerife), pero contamos con nuestra gente y vamos con ambición. Estamos preparados para sufrir pero nos sentimos fuertes como locales".

El mismo lunes por la noche se hizo un llamamiento a la afición por su parte. El club también intenta garantizar una buena entrada ante Las Palmas. "No le podemos pedir nada porque es una pasada. Todo lo que nos da... Siento que va a haber una excelente entrada por lo que palpo en la calle y me dice la gente. Vamos a dejarnos todo en el campo", aseguró un José Alberto que espera que su equipo seduzca a nuevos aficionados: "Siempre hay que intentar enganchar a más gente. A veces los horarios no facilitan que la gente, los niños, puedan venir. Pero mañana parece que no va a llover y no hará viento como hoy, además en un horario perfecto para familias enteras. Queremos que disfruten de una victoria y que se vayan contentos”.

La baja por sanción de Genaro Rodríguez abre las puertas a Ramón Enríquez del centro del campo, pero el asturiano no quiere confirmarlo tan abiertamente: “Tenemos otras opciones que también valoramos. Esa es una posibilidad pero tenemos que ver otras de cara a plan del partido. Sin Luis Muñoz estamos más debilitados en el centro del campo". En el apartado físico, algunas dudas que despeja: "Kevin no está al cien por cien, pero sí mucho mejor. Los demás, todos disponibles y en perfecto estado. ¿Hicham? Completó una buena semana de entrenamiento y está a disposición del cuerpo técnico, está disponible".