Manolo Gaspar y el mercado de fichajes: "Ya empieza a moverse todo"

A cada minuto que pasa y se ve más cercano el mes de enero, más y más miradas se dirigen a Manolo Gaspar. El director deportivo del Málaga volverá a ser protagonista con vistas al próximo mercado de fichajes. Cuenta que paralelamente está trabajando en algunas posibles renovaciones mientras no pierde de vista la ventana invernal, como ya contó este diario.

"Ya empieza a moverse todo, hay muchas situaciones en la que los jugadores ya saben más o menos cuál es su rol en los clubes. Se mueven los agentes para tantear necesidades de los clubes y tal", afirmó el paleño en una entrevista en El Pelotazo, donde añadió: ""Hay situaciones en las que necesito algo más de tiempo para analizar alguna pieza. Hay jugadores importantes como Ramón que a día de hoy no ha tenido continuidad pero en el club tenemos confianza ciega en que es de nivel top para el Málaga e incluso algo más. En el centro del campo nos hizo daño la lesión de Luis porque es un jugador total y suplirle es prácticamente imposible. La tenemos bien cubierta de todos modos. Pero en el mercado de invierno a veces se dan situaciones en las que no puedes decir que no".

Mantiene Gaspar que el entrenador no se queja mucho: "Con las lesiones y situaciones especiales, como un rendimiento que no esperabas, te van surgiendo necesidades. Los entrenadores, todo lo que sea para mejor, pues bienvenido. José Alberto no es exigente para nada y está contento con lo que tiene. Porque tenemos jugadores polivalentes. Por ejemplo, nos quedamos con tres centrales porque tenemos a Escassi y Genaro en un momento dado. Eso está planificado así. Y así en casi todas las posiciones. Te permite utilizar distintos sistemas. Estamos contentos ambos".

Hay renovaciones en marcha como las de Luis Muñoz y Brandon Thomas. Cada caso tiene su aquel: "Todo tiene su timing. Cada situación es muy especial. Hay jugadores que prefieren aguantar, otros que están a gusto y quieren hablar. Se va llevando todo. Es normal que todo no salga y hay cosas que interesa llevar internamente por pura estrategia, pero se puede con todo al mismo tiempo, se puede hacer".

Intenta el director deportivo que en La Academia no se relajen, que no piensen que se regala nada: "Una cosa es que para mí sea importante, pero tienen que tener nivel. El fútbol es competencia pura. Mejor si tienen ese gen malaguista que a mí tanto me gusta. El otro día en un momento teníamos sobre el césped a cinco jugadores de la cantera. El que tenga mucho nivel, siempre va a estar". Y un deseo para el curso que viene: "El año que viene esperamos tener un límite salarial para creer en algo bueno".