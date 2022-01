José Alberto: "Cuando el Málaga me ficha en verano es para ver esto"

José Alberto López comparecía contento tras el partido pese al resultado. Lo que había visto en el césped de La Rosaleda le había encantado, aunque no diera para ganar el Sporting. Se vio a un buen Málaga, pero está convencido el asturiano de que así se escaparán pocos puntos.

"La gente se puede ir contenta con lo que ha visto y muy descontenta con el resultado. Lo hemos hecho todo, absolutamente todo, para ganar. Siempre lo digo, tenemos que hacer partidos perfectos para ganar. Una acción con un jugador en área tenemos que defenderla mejor y hacemos penalti. Y un centro circunstancial acaba en gol. Perdíamos de manera muy injusta, podíamos empatar en cualquier momento. He visto un equipo súperintenso con balón y sin balón, generando mucho fútbol. He visto al Málaga que quiero ver todos los domingos. Siempre hay algo que mejorar y estoy fastidiado por haber sólo ganado un punto, pero me gustó lo que vi", analizaba el técnico malaguista.

"Hemos recuperado las armas. Teníamos balas de muchísimo nivel en el banquillo, que nos han aportado muchísimo", razonaba José Alberto sobre la mejoría en el juego: "Los cinco cambios lo han hecho. Hemos sido lo que fuimos durante muchos tramos de temporada. Hemos tenido fútbol, hemos tenido muchas superioridades para generar. Sin balón fuimos intensos. El Sporting pasó dos o tres veces en la primera mitad del centro del campo. Tras el gol del empate, el equipo quería la victoria, me quedo con esa reacción de insistir, de no ponernos nerviosos, la paciencia para encontrar situaciones claras de progresión. Se lo he dicho a los jugadores, que este es el camino. Cuando en Málaga me contrata en verano estoy seguro de que es para ver esto. Es lo que queremos ver todos los domingos, en casa y fuera" proseguía el técnico.

No estaba muy satisfecho con el árbitro, Sagués Oskoz, el asturiano. "No me gusta hablar de los arbitrajes. Lo que sí sé es que una acción de ataque nuestro acabamos con tarjeta y una reanudación rápida de nuestro portero acaba con tarjeta. En un partido muy intenso, sin ningún mal gesto, hay 11 tarjetas amarillas. Los penaltis no los he visto. Si han usado el VAR habrán sido", decía sin querer extenderse pero dejando claro que no estaba satisfecho.

"Es una opción el doble pivote Ramón-Febas, también que Escassi juegue atrás. Tenemos que ver con la cabeza fría, desde la tranquilidad y el equilibrio", respondía José Alberto sobre si el esquema del segundo tiempo puede prolongarse: "Íbamos abajo y había que asumir riesgos. Alberto te da salida de balón atrás, se adapta ahí, es de rendimiento perfecto como central. Me voy muy contento con el partido y el segundo tiempo, que tiene un mérito increíble. Me alegro enormemente por el partido de Ramón y por el gol que hace. Es algo que insistimos muchísimo con él, que le tiene que pegar, y el partido espectacular que hizo se completa con ese golazo".

"Jugando así se nos van a escapar muy pocos puntos, es el camino. Si no lo conseguimos, la gente se va orgullosa del equipo. Es lo que queremos, ser intensos y dominadores. Que cuando quiere intenta recuperar rápido. Es un equipo que a mí me encanta, me veo reflejado en él. En la temporada siempre hay un camino, no cuajan la ideas de manera rápida. Hemos tenido muchos lesionados, con molestias jugando, con otros en posiciones que no eran las suya compitiendo para ayudar. Cuando vamos recuperando, se lo decía a un jardinero el otro día, el campo ha florecido y nosotros también".