José Alberto: "Pudimos merecer algo más, fue nuestro mejor partido fuera de casa"

No llega la ansiada victoria a domicilio, pero lo que se vio en Ipurúa tranquiliza al malaguismo. Se estuvo KO, con dos penaltis en contra, una riada de bajas y muchas complicaciones pese a adelantarse en el marcador. Pero el equipo tuvo vergüenza torera, compitió de tú a tú contra una de las tres mejores plantillas de la categoría, en la que suplentes serían titularísimos en el Málaga. Y por ello estaba feliz José Alberto por lo que había visto en el césped del estadio guipuzcoano.

“Me voy contento más por el resultado, que pudimos merecer algo más, por el juego que desplegamos. Hemos competido a un nivel alto. Ha podido ser nuestro mejor partido fuera de casa ante un rival como el Eibar, con esos jugadores y una plantilla impresionante. Sobre todo en la segunda parte hemos estado al nivel que se acerca a lo que quiero ver todos los domingos”, decía el técnico asturiano, que valoraba el esfuerzo realizado por una plantilla mermada de efectivos pero que dio la cara desde el minuto 1. Sólo tras un penalti en el que no hay una toma concluyente viró un partido que tenía bajo control con el 0-1.

Cuestionado por qué no se gana fuera de casa, José Alberto decía que “son circunstancias, el equipo lo ha hecho todo para ganar, jugando como este partido estás más cerca de ganar que de perder siempre. Y estoy seguro de que llegará pronto. Es mi sensación, por eso me voy contento. Hemos competido a un nivel alto, lo que quiero ver siempre. Quiero regularidad, que el equipo compita, en casa y fuera. Si estamos a este nivel la victoria llegará más pronto que tarde”.

El árbitro fue protagonista al señalar dos penaltis por manos, una de Lombán y otra de Víctor Gómez. Las repeticiones dejaban bastantes dudas, pero no se corrigió desde el VAR la decisión del árbitro de campo. Uno acabó en gol para el 1-1, obra de Stoichkov, y otro fue fallado por Edu Expósito en lo que hubiera sido el 3-1. Tuvo fe el Málaga. “La mano de David Lombán de la primera parte creo que no hay ninguna imagen que se pueda apreciar claro el penalti. En el segundo el fallo de Edu ha hecho justicia, no me pareció mano para nada. Las manos son una locura por como está el reglamento, no puede ser que sea todo interpretable, tiene que haber una regla firme. Nos perjudicó y en otro momento nos beneficiará, pero dejar todo a la interpretación de los colegiados creo que no es bueno para el futbol porque creo que debe haber una uniformidad”, opinaba sobre el colegiado José Alberto López, satisfecho por cómo se habían desarrollado los 90 minutos de partido en el césped eibarrés. El martes, más con la Copa del Rey.