José Alberto: "La gente joven viene pisando fuerte, hay que dejarles espacio"

José Alberto López otorgó una primera valoración tras el cierre del mercado de fichajes, varios días antes del encuentro de la cuarta jornada ante la UD Almería. El entrenador del Málaga CF afirma quedar "muy contento" con la plantilla y reconoce que "tuvimos situaciones para poder incorporar algún jugador" pero lo descartaron. "Creo que estamos bien", dice en los micrófonos de Canal Sur, así como que tienen "una plantilla compensada y competitiva, para competir ante cualquiera" y que permite también minutos para los canteranos: "Dejamos también ese espacio para la gente joven, vienen pisando fuerte y hay que dejarles ese espacio.

"En el futbol profesional no hay que mirar la edad, solo el rendimiento. Siempre hemos mirado eso, no el DNI de nadie para alinear. Miramos rendimiento, capacidad, perfiles y a partir de ahí elegir lo mejor. Han aparecido tres jugadores de la cantera, que son los que han jugador del filial. Roberto, Haitam y Kevin, que han dado buenos minutos el tiempo que han participado, estamos contentos por ellos", reconocía el entrenador blanquiazul, satisfecho con el trabajo hecho: "Se lo decía al propio Manolo, debemos estar contentos con la confección de la plantilla. Si nos dicen cuando llegamos la plantilla que tendríamos hoy, la firmamos. La secretaría técnica lo ha hecho perfecto, ahora tenemos que sacar el rendimiento nosotros".

José Alberto rehuye de la palabra ascenso ni de los play off, su objetivo es el partido a partido: "Esa es la ilusión que todos podemos, la de los 22 clubes que conforman LaLiga. Soñar es gratis, pero no podemos mirar a medio plazo, hay que ir partido a partido y la competición nos pondrá en nuestro sitio. Nosotros no miramos objetivos a largo plazo, miramos a corto. Cada semana y partido, competir cada encuentro para conseguir los máximos puntos posibles. Ese es el objetivo, a final de año veremos de lo que hemos sido capaces".

Sobre el mercado, donde destaca a un Valladolid que ha mantenido a gran parte de su bloque, reconoce que queda una Liga con "mucha igualdad". Piensa ya en el Almería, que también "mantiene a muchos jugadores del año pasado y han pagado traspasos importantes, es un equipo que tiene muchos recursos económicos y los aprovecha y apuesta por un modelo de jugador joven, en crecimiento". "Es un equipo que me gusta. Está bien trabajo y tiene identidad. Nos va a exigir estar a nuestro máximo nivel. Tenemos que poner las cosas difíciles a nuestro rivales", asevera.

"Fíjate todo lo que queda. Vamos a tener momentos buenos y malos. Hay que saber manejarse en ellos. Por eso insisto en que seamos equilibrados, en seguir trabajando. Tenemos que crecer como equipo, y lo vamos a hacer", reflexiona José Alberto, que pide tiempo: "Un equipo que tiene tantos jugadores nuevos, el camino que le queda por recorrer es muy grande. El objetivo es hacerlo sumando puntos. Tenemos margen de mejora y una progresión importante".

Sobre estos meses de trabajo con Manolo Gaspar en la confección de la plantilla, el asturiano lo resumía así: "Trabajar con Manolo es sencillo, tanto él como yo, somos gente humilde, con capacidad de escuchar y de decir lo que pensamos. hemos intentado construir el mejor equipo dentro de las posibilidades. La labor de la dirección deportiva ha sido magnifica. Han traído jugadores que en el verano anterior eran imposibles. Los jugadores quieren volver a jugar en el Málaga".

Además, sobre su estilo de juego apuntó que a su equipo le gusta que "tenga una identidad reconocible" y que no se atan "a sistemas de juego", sino que buscan "que los jugadores estén cómodos y obtengan rendimiento, siempre con un estilo e identidad que nos haga reconocibles". "Trabajamos más para nosotros que para el rival, pero siempre hay condicionantes. Siempre más mirando hacia lo que nosotros hacemos que lo que nos puede provocar el rival", sentenció.