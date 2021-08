El Málaga CF dar por cerrada la plantilla: no hará más incorporaciones

El Málaga CF ha comunicado de manera oficial que no llevará a cabo más altas en estas últimas horas de mercado. No habían llegado las 20:30, a falta de poco más de tres horas y media para el cierre de la ventana de transferencias, cuando el club tomó la decisión de dar por cerrada la plantilla tras las últimas incorporaciones. Así, pese a que el club intentó a lo largo del día de hoy alguna operación para suplir la caída de Javi Ontiveros, las opciones que aparecieron no encandilaron a la dirección deportiva y se apostó por quedarse con lo ya firmado.

Así, Manolo Gaspar cierra el mercado con 12 fichajes contando también la operación de Jozabed. El club trajo a Paulino, Javi Jiménez, Ismael Gutiérrez, Brandon Thomas, Dani Martín, Mathieu Peybernes, Braian Cufré, Genaro Rodríguez, Antoñín, Víctor Gómez y Sekou Gassama. Se trata de seis operaciones a coste cero y otras seis cesiones con las que se configura una plantilla con la que se espera dar un par de pasos en ambición y objetivos de cara a este curso en la Liga SmartBank.

El club estuvo atento a posibles movimientos en las últimas hora del mercado y no estuvo descartado en ningún momento llevar a cabo un último movimiento, el decimotercero. Se buscaba a un futbolista capaz de jugar tanto en los extremos como en la medialuna, polivalente en este sentido, que sumara tanto en los costados como en la punta de ataque o ante eventuales cambios de sistema que puede deparar la presente campaña.

En ese sentido, el club preguntó por diversos jugadores, entre ellos Ibai Gómez o Víctor Mollejo tal y como pudo saber este periódico, aunque ninguno terminó de cuajar. Ambos encajaban en el perfil pero se ha optado por no mover ficha en este sentido y dar por cerrada una plantilla que ya tiene las fichas necesarias para José Alberto López. Dos hombres por puesto, en algunos casos más, ante unas últimas horas que aún pueden deparar algún movimiento de salida, sobre todo en el lateral diestro con Isma Casas y Alexander. Este último no está inscrito.