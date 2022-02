De José Alberto a la decepción con la delantera

En su intervención en Canal Sur, Manolo Gaspar habló de muchos nombres propios. Desde los entrenadores a jugadores en concreto, alguno que no ha dado el rendimiento esperado. El primero, José Alberto López. "Fue una apuesta personal, de todos con los que hablamos era el que mejor se ajustaba. A lo deportivo y a lo económico antes de CVC. Hubo un antes y un después de CVC. Fue una decisión acertada. El equipo generó un juego y una expectativas grandísimas. El nivel no se pudo aguantar por lesiones, momentos de forma, rivales... Le sacó un rendimiento alto al equipo. Entramos en un bucle de sensaciones, juego, resultados, entorno... No estábamos preparados para un resultado tan abultado como el de Ibiza. Me costó, porque creo mucho en su trabajo y no se merecía ese final", decía el director deportivo malaguista, que reconocía que "Natxo no me ha trastocado mucho el presupuesto, ha dado muchas facilidades. Es un entrenador que se ajusta a lo que podemos", razonaba.

¿Se le fue el vestuario a José Alberto? "Más que eso creo que fue un poco todo. Si se le va el vestuario o no son cuestiones internas. La comunicación con los jugadores la tengo porque tengo que saber cómo piensan. Pero al entrenador no lo echan los jugadores. Un jugador sale al campo a ganar. Puede estar mejor o peor, pero quiere ganar siempre, siempre. Veo entrenar al equipo todos los días. Con José Alberto era una locura cómo entrenaba. Veo todos los entrenamientos y ahora es igual. Igual el mensaje no llegaba tanto, puede ser, pasa en todos los deportes. Las sensaciones que no son buenas, unidas a los resultados... es más complicado. Pasamos de pensar en play off a que la gente pidiera la dimisión de José Alberto en dos semanas y media", proseguía Manolo.

En la delantera falta gol y físicamente no están respondiendo Chavarría y Sekou, que no ha sido titular en tres partidos con Natxo. "A toro pasado, con el periódico del lunes, todos tomamos una decisión diferente. Hubo un antes y después de un CVC. Teníamos operaciones que no pudimos afrontar con los recursos que teníamos y se fueron a equipos punteros. No pudimos cerrarlos antes aunque lo intentamos con previsión. Trabajamos con mucha antelación y por eso nos hemos adelantado otras veces. Con Brandon, Sekou y Pablo pensábamos que íbamos a tener garantizados los goles. Mañana traemos a Borja Bastón y aquí nos están dando palos un rato. Y ahora se harta de meter goles en el Oviedo. Esperábamos que Sekou tuviera físicamente rendimiento más lineal. Lo de Pablo ha sido mala suerte. Los estados de forma no se pueden controlar, como que se te rompa Luis Muñoz".

Habló Manolo de otros nombres propios:

Febas y Vadillo

"El equipo había tenido muchas dudas en enero en demarcaciones puntuales. Tenemos deficiencias, claro que lo sé. Creo que con lo que tenemos podemos ir bien, hay gente de cantera que puede dar un poquito. No queremos gastar por gastar. El mercado de invierno no está para traer milagros, está para reforzar lo que hay. Nos adelantamos con ellos a otros equipos. El mercado cerró hace 15 días. Hay adaptación, cambio de entrenador. Natxo está conociendo a la plantilla, a ver qué pasa el domingo y más tarde. Al final analizamos el rendimiento de todos los jugadores, ellos también".

Antoñín

"Antoñín es una persona muy impulsiva, es un chaval. Venía con expectativas que no se cumplían. Tiene charlas con el mister y conmigo buscando una solución. Por su rendimiento no ha encontrado esa importancia en el equipo. No ha tenido minutos de nivel, ahora sí tiene ese nivel más parecido al real Antoñín. Llega un mercado en el que pide ayuda, el año que viene tiene que volver a Granada y necesita minutos, es algo lógico. Llegamos al punto de que debe ser un jugador importante, debe tener tranquilidad. El mister desafortunademente da una información privada en una rueda de prensa. Pero José Alberto es así, para lo bueno y malo, es transparente y dice la verdad. Cuando llega el momento de duda de Antoñín, los dos nos sentamos y entre los dos pensamos que lo mejor es que pelee y se queda. Los dos hicimos un esfuerzo grande y merece irse por la puerta grande".

El Palo

"Conozco a Manu Heredia bastante bien. Juan Godoy era una persona muy carismática y las cosas deben seguir. Deben mejorar las instalaciones y que el trabajo de los chavales sea más cómodo y seguro, que se encuentren buenas circunstancias. El Palo ha sido cuna de grandes jugadores, ha bajado un poco últimamente porque va por generaciones, pero si se hace un buen trabajo será un club top de la provincia, como siempre ha sido. Aquí vienen clubes de toda Andalucía y España a pescar".