José Alberto: "En el minuto 92 no puede entrar solo el delantero a rematar un centro lateral"

José Alberto López, técnico del Málaga, estaba fastidiado por la derrota en Oviedo. Se tocó con las manos la victoria, pero no entraron dos palos en los cinco minutos finales y la defensa fue muy cándida para conceder dos goles impropios a Borja Bastón, especialmente sangrante el segundo.

"Creo que hemos hecho un muy buen partido, hasta el primer gol de Borja no ha sido así, pero después hemos cogido el hilo. A partir de ahí, bien. Me voy contento con la sensación que dimos. A medida que pasaban los minutos estábamos más cerca de conseguir la victoria", reflexionaba el técnico asturiano. Esto es fútbol y esto es contundencia en las dos áreas. En la situación de Antoñín nos faltó esa pizca de suerte de que pegara en el palo y fuese para dentro, que hubiese sido lo más normal. Había que defender, no obstante, bien la situación del centro lateral. Las áreas es lo que determina esta categoría".

"Viendo lo que veo, no me preocupa nada no ganar fuera de casa. Viendo el partido, hemos estado más cerca de ganar que de perder, es la realidad", decía José Alberto, que tiraba de las orejas a su equipo por lo blando que fue: "Pero insisto en que la contundencia es lo que marca y lo que hace inclinar la balanza. E insisto en que en el minuto 92 no puede el delantero en nuestro área solo a rematar en un centro lateral. Y en situaciones de contra como las que tuvimos tenemos que matar".

Por último, un alegato de defensa a Kevin, retirado con problemas en su tobillo izquierdo. "Está mal, no se pone bien del tobillo. Es un jugador al que están cosiendo a palos en cada partido, es difícil que pueda recuperarse. En la selección española tenemos muy buenos jugadores de posición, de tikitaka, pero no tenemos regateadores y vamos a acabar sin ellos porque no sólo a Kevin, a los jugadores con esas características se les debe proteger un poquito más porque escasean".