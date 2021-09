José Alberto: "La expulsión ha sido rigurosa, hace falta algo más para echar a alguien"

José Alberto López vivía un día especial en lo que era el regreso a su casa, al que fue su hogar durante 13 años. No pudo rascar nada positivo en la visita del Málaga a El Molinón. La temprana expulsión de Escassi dejó un regusto amargo porque el partido cambió completamente.

"Justo o injusto, gana el que marca un gol más. El partido está condicionado por una expulsión en el minuto 7, marca todo el desarrollo. Me parece rigurosa, rigurosa, aunque no la he visto repetida aún. Es una entrada lateral, mi jugador toca balón, no hay asistencia por los servicios médicos del otro equipo... Para echar a un jugador hace falta más", argumentaba el técnico malaguista alsobre la roja a Escassi: "La superioridad es lógicamente que han acertado en dos ocasiones y que nos han sometido. El Sporting es el equipo con mayor ritmo de circulación de la categoría. Con un jugador menos te dificulta llegar a las situaciones para encimar. No obstante, lo hemos controlado muy bien y nos ha faltado el tener algo más de balón, pero es complicado después de tanto desgaste sin balón, con 85 o 90 minutos con los descuentos con uno menos. Es un estadio como El Molinón y contra un equipo con mucho ritmo es muy difícil".

"Lo que cambia es el primer gol suyo, es lo que cambia, le da serenidad al Sporting", proseguía el entrenador asturiano: "El equipo ha hecho un partido extraordinario, jugando con 10 durante tantos minutos. Faltó salir más en ataque, tener más balón. Pero era muy difícil porque nos han exigido muchísimo. En este campo un jugador menos es clave. Conseguimos el mismo resultado que la pasada semana, pero muy diferente en las formas. Lo hemos dejado todo, hemos trabajado el partido de forma fenomenal y el acierto es lo que marca. El Sporting domina en las áreas, tiene contundencia. Independientemente del resultado, gana el que tiene acierto, pero la realidad es que desde el banquillo teníamos la sensación de tener el partido controlado. El Sporting estaba precipitado, dando últimos pases, abusando, por dentro. Teníamos el partido donde queríamos, pero ha cambiado con el primer gol. Se han templado, han circulado más balón, el cansancio nos ha pasado factura. Veo al Sporting muy bien, al nivel del mejor equipo hasta el momento de la Liga. Hace las cosas muy bien, ha mejorado mucho".

"Sekou ha tenido una jugada para el 2-2, es un jugador que viene para ser importante, para sumar competencia y darnos unas características que no teníamos. Es buena noticia que haya podido jugar 20-30 minutos ya que nos pueda ayudar con goles", respondía sobre el delantero catalán José Alberto, que decía cuando se le cuestionaba por si su enfado por lo de Ponferrada se había pasado que "el enfado es la derrota, a nadie le gusta perder. Me voy muy satisfecho con lo que he visto por parte de los jugadores, han interpretado el partido como debía. Lo demás no me toca valorarlo".

"Emocionante volver a El Molinón, pasé 13 años de mi vida, he crecido a nivel personal y profesional. He visto a muchos amigos, no me alegro de que los puntos se queden aquí, pero sí de que les vaya bien", respondía por el regreso a casa, al tiempo que no quería mojarse mucho con el colegiado José Alberto: "No voy a hablar de lo que no me corresponde. Mi equipo ha hecho el partido que tenía que hacer en las condiciones que se pusieron. Ha competido de manera maravillosa, ha puesto en dificultades al rival. Nos vamos derrotados, no hay lectura", decía evitando incidir sobre ello.

Por último, dos temas que generan debate. La elección en la portería y los cambios al descanso. "No voy a hacer valoraciones individuales, las decisiones que tomamos es para ayudar al equipo. El portero no ha tenido demasiado trabajo. Ha circulado balón, ha rondado, pero no ha tenido mucho que intervenir. Sobre los cambios, después del descanso hemos mejorado hasta el gol y hemos cambiado el sistema. Estábamos con los extremos hundidos, estábamos jugando casi un 6-2-1 y pasamos a un 5-3-1 al descanso. Hasta el gol estábamos muy bien", aseguraba el técnico.