José Alberto da pistas sobre los fichajes: "Falta gol y creatividad"

José Alberto López, entrenador del Málaga, pasa un momento difícil. Dos derrotas seguidas en LaLiga, con mala imagen en Burgos y con la primera derrota en casa de la temporada, ante el Amorebieta. Entre medias, se ganó en Tafalla en Copa. Hay bajas en el centro del campo, el equipo está sufriendo. Habrá que salir al mercado, sanción FIFA mediante, y el asturiano hizo un extenso repaso a la actualidad en Radio Marca Málaga, donde se refirió a lo que hace falta con más urgencia.

"En lo referente a todo el tema de la FIFA y la sanción, José María me ha informado antes de que saliese a la luz y estoy tranquilo, me ha transmitido la seguridad de que se va a solucionar. El lunes tuve una reunión con Manolo para la planificación de la plantilla y el mercado de enero. Estoy tranquilo y con la situación convencido de que se va a solucionar", decía José Alberto, que sin ahondar demasiado da algunas pistas de lo que se trabaja en el mercado: "En ese análisis, estamos muy contentos con la plantilla pero tenemos que ser exigentes. La relación con Manolo es cercana y estamos en sintonía en lo que vemos. No os voy a decir número de fichajes ni posición porque nos quitaría posibilidades de cara al mercado y tenemos que hilar muy fino, no van a ser muchas las oportunidades, hay que ser sigilosos y acertar. Al final, el equipo le falta sobre todo mucho más gol, pero para hacer gol hace falta asistir. Sekou ha tenido poca participación y continuidad, Pablo Chavarría ha reaparecido y ha tenido una lesión muscular. Van pasando semanas y van acumulando sesiones. Nos hacen pensar que veremos su mejor nivel. Tenemos un buen equipo, con posibilidades siempre que tengamos toda la plantilla, ahora tenemos muchas lesiones en la misma posición. Hay una buena plantilla y tenemos que tener la ambición de mejorar, pero hay que traer jugadores mejores de los que tenemos, si no estamos contentos con lo que tenemos. Este mercado no es sencillo, necesitamos a un jugador con tiempo concreto, de rendimiento inmediato, realizar apuestas es complicado. El mejor jugador es el que venga y se adapte rápido".

"En estos últimos partidos nos ha faltado creatividad porque los jugadores creativos no los tenemos. Y nos falta solidez, en este momento cualquier error nos penaliza mucho. Pese a ello somos un equipo difícil de batir, somos equilibrados y ordenados en las dos fases. Somos un cuerpo técnico que se adapta a los jugadores que tiene. Tenemos jugadores verticales, eléctricos, los ataques por eso duran poco, entre 8-10 segundos, la mayoría de goles se genera así. Falta cierta pausa, pero ves la edad de nuestros jugadores ofensivos y tienen 20-21 años. Falta poso y pausa, pero para eso está nuestro trabajo, con vídeos y en el césped, para que se den los resultados", ahondaba el técnico en su explicación.

Habló de muchos temas diferentes José Alberto

Dificultad

"En esta categoría te gana cualquiera, se ve cada fin de semana. Esta última derrota fue inesperada y dolorosa, hicimos un mal partido, sin el nivel de precisión acostumbrado y cualquier rival te puede ganar. Los análisis deben ser más profundos que ganar o perder, hay que analizar rendimientos colectivos e individuales, corregir y potenciar. Hay buenos partidos que empatas o pierdas y malos en que ganas. Todos queremos estar arriba, queremos conseguir los mejores resultados y somos muy exigentes y ambiciosos. Queremos ver al Málaga lo más arriba posible. Estamos pasando por una situación de lesiones y bajas que son muy importantes y nos está limitando en la gestión de los partidos, de ver el nivel real. Nadie se acuerda de Luis Muñoz porque es una baja de larga duración, pero es un palo porque no contamos con uno de nuestros mejores jugadores y hay lesiones en la misma posición con Ramón o Jozabed. Estamos contentos con la plantilla, siendo exigentes con rendimientos para ver posibilidades de mercado".

Transición

"No soy una persona que se pare a ver posibilidades de clasificación o de lo que pudo ser y no fue. Somos el tercer-cuarto equipo más joven de la categoría. Viví algo parecido en el Sporting y se necesita tiempo. Deben conocer a los rivales, sus compañeros, somos un cuerpo técnico nuevo, eso requiere tiempo, las lesiones han alterado nuestros planes".

Críticas

"Es el fútbol. Lo más importante es ser ambiciosos y exigente. Entiendo a la afición, el fútbol tiene estas cosas, es un trabajo mediático, la afición no quiere ver perder a su equipo. La crítica la entiendo de manera constructiva, los comentarios que sumen son bien recibidos, siendo máximos responsable mi persona. Estoy contento porque estoy donde quiero estar. Mi ambición es entrenar en Primera y hacerlo con el Málaga, para eso he venido. Intento estar aislado de redes sociales, cada uno es un mundo. Me interesó y me formé en ellas. Lógicamente es muy fácil escudarse en un nick para decir cualquier cosa. Entiendo la crítica constructiva. No respeto que valga cualquier cosa. Tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en Oporto con compañeros vuestros de Movistar, el caso de Pacheta con el Valladolid en Ponferrada... Hay que erradicarlo, no todo vale. Somos humanos y cuando ves algo violento te condiciona. Siento en la calle cariño y respeto. Soy consciente, soy muy autocrítico, sé lo que hago bien y mal y nadie me lo tiene que decir. Esa exigencia es la forma de crecer. Siento respeto y mucho cariño por la calle, me siento un privilegiado. Mi familia se siente muy bien en la ciudad de Málaga, nos han acogido con mucho cariño y se han empapado de la ciudad a tope. Hace muchos años, hablando con mi mujer hablámos de qué sería de mí en el fútbol y le dije que yo me iba a dedicar al fútbol y vivir de esto. Y nadie me ha regalado a nada. Mi ambición desde que llegué es conseguir que el Málaga esté en Primera. Firmé dos años y eso pasaba por dar paso a gente joven, construir bases sólidas. Estamos en el camino y hace falta tiempo. Eso no es contrario a que podamos estar dolidos por un resultado. Pero estamos en la línea de lo que pensamos en verano. Entrenar al Málaga es algo soñado, es un gran club, una historia brillante, en Primera, que jugó Champions, pero que ha pasado por momentos de dificultad. Sin esos momentos de dificultad no hubieran existido yo no estaría aquí ni tampoco la gran mayoría de jugadores. Estamos en una transición y en proceso de volver a lo que se fue. Es una maravilla estar en este club y la afición es un valor incalculable".

Objetivos

"Ahora mismo estamos en transición. Queremos estar lo más arriba posible. Tenemos que afrontar cada partido con ambición porque somos el Málaga. No he venido aquí para que pasen los días y para que se diga que yo entrené al Málaga. Soy muy ambicioso y siempre que voy a un sitio quiero ser el mejor, pero es difícil por el momento en que está en un club. El objetivo, siempre lo diré, es pelear los siguientes tres puntos. Mirar a corto plazo para tener éxito en el largo".

Ofensivo o defensivo

"Para poner etiquetas estáis vosotros. Siempre me han tachado de ser más ofensivo que defensivo, pero hay que dar orden a esa verticalidad, esas ganas de transitar rápido. La gente que me conoce sabe que me gustan los jugadores ofensivos, tener equipos creativos. Lo importante es tener rendimiento, conseguido con un grupo sólido y equilibrado. Los errores forman parte del juego. Hay errores ahora de bulto e importantes, impropios del nivel de la plantilla. Tenemos una excelente plantilla, tenemos un vestuario super sano, exigente. A los primeros que no les gusta el nivel que muestran son a ellos. Les ayudamos para que tengan su mejor versión, su mejor rendimiento. Me tachan de formador por ser maestro y trabajar con gente joven. La faceta formadora no depende de la edad. Quiero hacerlos mejores con 20 o con 30 años. Uno si deja de aprender y deja de vivir. Hay que corregir errores, aceptarlo y mejorar".

Dani Martín

"Siempre surgen cosas, las críticas siempre van para los que actúan. El equipo está mostrando una debilidad defensiva que repercute en el colectivo. Los goles los metemos todos, el primer atacante es el portero y el primera defensa es el más alejado, el delantero. Al final, intentamos tomar las mejores decisiones para el equipo. Estamos muy contentos con la aportación de los dos, de Dani Martín y Dani Barrio. Esto es un deporte de acierto y de error y el error hay que aceptarlo como parte del juego. Tenemos dos porteros más los del filial y tenemos que elegir a uno. Elegimos al que creemos que nos dará mejor rendimiento. El día a día de los dos es excelente, estamos contentos con la portería, mi labor es elegir a uno. Para mí todos los jugadores son importantes, los más importantes son los que menos juegan. Son los que van a determinar el nivel y la posición final. Ahora, con muchas bajas, deben dar un paso al frente y demostrar que somos injustos con ellos y que tenemos que meterles más minutos. Los que menos minutos tienen son los más importantes, son los que te dan el nivel".

Kevin

"Estaba claro, lo hablamos en muchas ruedas de prensa. Llevaba desde Huesca tocado, jugó varios partidos con limitación, estuvo a menos nivel que en el arranque. Cuando ha recuperado su nivel lo han reventado otra vez. No se puede permitir que con entradas de fuerza desmedida se puedan cargar a jugadores como Kevin, pero no somos los que juzgamos. No sabemos aún cuánto estará fuera, dependerá de la evolución. Está fastidiado, se fue con muletas el último día. Está algo mejor, pero antes de Navidad será difícil que esté. Él y varios más. Cinco de ellos será difícil que estén en lo que queda de 2021. Hay que sacar los máximos puntos que podamos, pero estamos debilitados".

Llegadas sin gol

"Es un dato que todo el mundo puede ver. Intentamos ser más ofensivos. Estamos por encima de la media en porcentaje de posesión en el campo rival, es un dato que dice que somos ofensivos, que apretamos arriba, que recuperamos en campo rival. Estamos haciendo bastante ocasiones, pero nos falta esa pausa, esa calidad, esa precisión de darle balones en mejores condiciones a nuestros jugadores ofensivos, por ahí pasa la baja anotación. Nuestro delantero centro titular es Roberto, de 19 años, que ni ha pasado por Tercera, que ha hecho muy buenos partidos, ha metido varios goles, pero en él no puede recaer todo. Yo no lo llamo presión, lo llamo ambición. Los jugadores han venido a romperla, quieren hacer goles y estar arriba. Son muy exigentes, son ambiciosos, quieren meter Brandon, Sekou o Antoñín".

Segundas partes

"Os puedo asegurar que la orden no pasa por encerrarnos, pero en el fútbol tienes un rival enfrente. El rival juega, en la cabeza puede haber algo que guardar, ellos no tienen nada que perder... Va más hacia eso. Son circunstancias normales.

Cambios

"Los cambios es un ánalisis que vosotros hacéis a posteriori. Si los cambios hacen que el equipo gane son buenos, pero si no son malos. Una mentira repetida mil veces puede ser verdad. Hacemos los cambios que creemos oportunos. Unas veces tres, otras veces cinco. Cualquier partido que veáis no somos los más tardones. Lo hacemos cuando lo vemos convenientes. Los cambios son buenos si ganas, si pierdes son malos. Intentamos tomar las mejores decisiones. Claro que nos podemos equivocar. Tampoco voy a valorar partidos pasados. Tenemos conclusiones".

Hicham

"Está en las convocatorias y podemos usarlo, pero no quiero que suceda lo que pasó antes. Está sumando semanas, entrenamientos, ritmo... Todo eso minimiza riesgos. Lo que quiero es que no suceda nada. Que sea uno más con fiabilidad. Tiene unas condiciones impresionantes. Me encantaba antes de venir y más ahora después de verlo. Quiero que coja seguridad y ver al mejor Hicham. Puede salir, pero no he visto el momento de introducirle. Con Chavarría lo hice lo de convocarlo aunque no fuera a usarlo para que cogiese confianza, pero no lo haría para adornar".

Valle físico

"Las vacaciones están ahí, hay una fatiga importante detrás y el mes de noviembre y primeros de diciembre está estudiado que es donde más lesiones hay. Queremos competir en la Copa, hay más partidos, ganar el domingo. Es normal que vaya más justo. Pero lo más importante son las cabezas, estamos trabajando ahí Los datos a nivel físico de los jugadores están siendo buenos. Algunos han disminuido y hemos analizado con ellos el porqué. Lo único que nos afecta es la cantidad de bajas".

Problema psicológico fuera

"Tiene su lógica, también me puedo ir a ese motivo. En ciertos partidos hay un bloqueo. Hay que hacer una reflexión profunda. En Burgos hacemos 17 minutos buenos y desaparecemos con el gol de ellos. En ello trabajamos, es parte de nuestro trabajo, analizar todas esas situaciones. Por no montar más debate e inseguridades, lo que quiero es que sea regular, que compita al límite. Entre ganar fuera y en casa elijo siempre ganar en casa. Hay un prototipo de rival que nos está costando, un rival directo, muy directo, que nos está costando ganar en casa y fuera. El Eibar tiene muchísimo talento y nivel individual. Si juega con Leschuk, con Fran Sol, también van a descargar y llegan en segunda línea".

Ciudad

"Esas pocas horas libres llevo a mi hijo al fútbol, está jugando en prebenjamín, está empezando, mi vía de escape es mi familia, actividades extraescolares y los pocos ratos con mi mujer. Ella ya me conoció en el fútbol y me apoya en cada paso que voy dando. Le gusta el fútbol y entiende y siempre apoya. Lo que tenemos la familia es un nivel de adaptación increíble. Ya en Miranda estuvieron muy bien, en una ciudad muy distinta. Aquí la familia está encantada, la ciudad es espectacular y lo tiene todo. Y la gente acoge muy bien a lo que venimos de fuera. Voy a la Pizzería Frascati, al lado de mi casa, Antonello es un fenómeno, me encuentro como en mi casa y voy todas las semanas. La comida es extraordinaria. A la desembocadura del Guadalhorce me gusta ir allí con el perro. Sitios tranquilos, reflexionar, es una de las grandes de Málaga. Tienes todo al alcance de la mano".

Mensaje a la afición

"No es mi fuerte. Creo mucho en este equipo. La Segunda es terriblemente dura, muy exigente, todos pasamos por irregularidades. La nuestra está siendo fuera de casa. Mira cómo empezó Sporting y está ahora o al revés Valladolid o Eibar. No damos fuera el rendimiento que queremos fuera. Tenemos un grupo muy profesional y comprometido, con muchísima hambre. Queremos mostrar mayor regularidad y llegar a esas 8-10 jornadas finales y pelear por lo que podamos. Que crean en el equipo, tenemos uno muy bueno. Hay que tener equilibrio en una categoría tan igualada. Vamos a pelear estar ahí arriba, es nuestra ambición. No he venido a que el Málaga sea un equipo más. Ojalá".