Jose Mascaros, en su despedida: "He aprendido que el malaguismo es algo muy grande"

El descenso del Málaga CF le ha costado o le costará el puesto de trabajo a una gran cantidad de trabajadores del club. Algunos han dado ya el paso al lado y se han apartado, pero han querido despedirse de la entidad, compañeros e incluso de una afición que se ha mostrado más unida que nunca en el momento más difícil. Este es el caso de Jose Mascaros, preparador físico del cuerpo técnico de Sergio Pellicer.

El ex de Elche y de Villarreal, entre otros, ha querido poner en valor lo realizado en tres meses de montaña rusa: "He vivido tres meses de los más intensos en mi carrera hasta el momento. En ellos una montaña rusa de emociones, un sin fin de situaciones, donde la obligación de ganar, para poder seguir teniendo posibilidades de salvación, nos ha privado, por momentos, de disfrutar de tantas cosas buenas y bien hechas, que ha hecho este cuerpo técnico".

Tras esto, quiso darle también su espacio a la afición, quien no ha dejado de animar hasta el último momento: "He aprendido que el malaguismo es algo muy grande, me han puesto la piel de gallina en muchas ocasiones… esos recibimientos, a los pies de nuestro bus, empujándonos hacia lo que, también gracias a ellos, casi conseguimos, las caras de esos niños subidos a hombros de sus padres, nos daban la fuerza para ganar, para saltar cada día al campo a darlo todo, en cada entrenamiento lo he visto, en cada partido lo he visto, pero al final, no pudimos conseguirlo".

"Por último... Gracias, Pelli, por confiar en mí y darme la oportunidad de trabajar de nuevo en lo que es nuestra pasión...a por todas cómo siempre", de esta manera, se despedía también del actual técnico malagueño, que es quien apostó por él en su llegada a la Costa del Sol.