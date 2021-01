El Málaga aparta a Josua Mejías por la irresponsable fiesta de Nochevieja

Más información La imprudente Nochevieja de Josua Mejías

La fiesta de Nochevieja de Josua Mejías en la Olivia Valère de Marbella ha indignado al malaguismo. La imprudente e irresponsable actitud del futbolista venezolano, acudiendo a una fiesta en la que, según vídeos publicados en las redes sociales, se bailaba sin mascarilla y sin respetar distancias, con él de protagonista en algunos de ellos, era una evidente actitud de riesgo para él y potencialmente para el resto de la plantilla, por ende para el club.

No ha habido comunicados, ni del jugador ni del club, hasta ahora. Y la primera persona a la que tocó responder por la execrable actitud de Mejías fue Sergio Pellicer, que habló en la rueda de prensa previa a la visita del Málaga a Albacete. Inevitablemente, fue el venezolano tema de conversación para el técnico, que tuvo que lidiar con un tema explosivo en la coyuntura en la que se encuentra la sociedad en general y el fútbol en particular.

"En el momento de que somos conscientes de lo que ocurrió lo dejamos fuera por motivo disciplinario. Ha sido apartado del grupo. Él es responsable, cuando ocurrió esto ha sido apartado. Ha dado negativo en las pruebas. A partir de ahí, hay un código dentro de un grupo. Luego hay que tener en cuenta todo lo que representamos. Somos muy sensibles con la situación que hay, con toda la pandemia, con el riesgo que estamos viendo", decía con contundencia Sergio Pellicer. El negativo no es concluyente, puesto que no ha pasado el tiempo de incubación de un hipotético contagio. Así que estará varios días fuera de la disciplina del club. Una multa por su comportamiento también está en estudio.

"Somos conscientes del lado donde vivimos. Somos personas mediáticas, tenemos que ser ejemplo para la sociedad y el grupo. Representamos al club y a la afición y, a partir de ahí, está claro. Josua sabe perfectamente que se ha equivocado. El club es consciente de que estamos teniendo esa responsabilidad con la sociedad. Lo que tenemos que hacer en nuestro caso es reconducir esas conductas. Yo he hablado con él cara a cara. Tenemos que tener una responsabilidad muy alta con todo lo que está viviendo la sociedad. Un futbolista es profesional, eso no se puede romper, ha quebrantado una de las patas", explicaba el técnico malaguista sobre lo que hizo el jugador venezolano.

"Lo que tenemos que hacer es ser conscientes que la personalidad del grupo. El grupo está por encima de cualquier individuo", prosiguió Pellicer sobre lo acontecido con Mejías: "Con este tema de la pandemia y todo lo que vivimos tenemos que ser muy exigentes. A partir de hoy, en nuestra parcela está reconducir, hablar claro. Cuando ocurre esto nos debe hacer más fuertes, hacer grupo y que no vuelva a suceder. Esto no lo vamos a permitir, se llame como se llame. Estamos en primera línea mediática. Tenemos que ser ejemplo de todo. Quién no se equivoca en esta vida. No debe servir de excusa. Está apartado y a partir del lunes veremos las pruebas que tiene. Nuestros códigos están muy claros, ellos lo saben. Lo más importante es que ayer dimos todos negativos. El mínimo número de jugadores que tenemos está disponible".