Jozabed, Ismael, Caye Quintana... Los nombres propios de Pellicer

No hubo convocatoria, no la habrá hasta un par de horas antes del partido, de Sergio Pellicer antes del Málaga-Leganés, pero habló de varios nombres propios el técnico malaguista. En primer lugar del parte de bajas. Jozabed está descartado para jugar. "No vamos a hacer convocatoria, por la situación con molestias. Jozabed no va a estar, ayer no pudo participar. Caye vamos a esperar hasta el último momento para que entre este sábado o ya para más adelante. Ismael ha entrenado a buen ritmo los últimos días. Estamos recuperando jugadores, pendiente de Hicham que va evolucionando, somos optimistas, esperemos que Caye pueda estar, si no para mañana en Girona", explicaba el técnico malaguista.

Acerca de la situación de Joaquín Muñoz, que tuvo sus primeros minutos en Ponferrada, Pellicer explicaba que "ha acumulado dos semanas de entrenamiento, está en disposición de estar al 100%. Es explosivo, necesita ritmo, continuidad. Los extremos, más allá del dibujo, saben les pedimos que sean verticales, 1x1, pero también solidarios. Él lo va absorbiendo, lo veo bien, como al resto de compañeros. El rendimiento lo vamos a ver todos. El fútbol es una rueda que va girando, hay estados de forma. Hay gente que está jugando ahora más y después entrarán otros. Esto no para, rueda, gira, tiene que estar todo el mundo preparado. A ellos se lo digo, que no podemos dejar un día de venir y dejarlo todo en el césped. En el caso de Joaquín y otros jugadores, salir durante el partido también es muy importante. El verde es el que habla".

Por último, respondió Pellicer con vehemencia a la pregunta de si Matos estaría para jugar 90 minutos ante el Leganés. "El equipo está trabajando bien, somos uno de los cuatro equipos que más corre de la categoría, de los que más esfuerzos hace de alta intensidad. El correr, el apretar, no se negocia. Están a un nivel alto, óptimo. Hay momentos de estados de forma. Siempre se tiende a preguntar por jugadores que no están. Me quedo con cosas positivas. Hay jugadores que crecen. Matos tiene compromiso, actitud encomiable, compite al mismo nivel... Voy al fin del mundo con ellos. Están en las mejores condiciones. Os pido el máximo apoyo, que haya tranquilidad con ellos, que las críticas sean para el entrenador. Los jugadores son nuestras joyas. Tienen compromiso, no voy a permitir un tema de dudas, de si está peor, de si va a tener para 90 minutos...".