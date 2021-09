Jozabed, otro rollo

La renovación de Jozabed Sánchez tiene la categoría de fichaje en realidad. Un futbolista de esas características y libre (tenía que desvincularse de su anterior club, el Celta) encajaba en cualquier proyecto y más después de la temporada que había terminado cuajando con el Málaga. Pero la dirección deportiva lo tenía clarísimo y el futbolista también. Ahora con José Alberto como técnico, apenas ha necesitado 23 minutos en el campo para demostrar que lo suyo es otro rollo.

Jozabed tuvo que esperar a la cuarta jornada para debutar con el Málaga, una vez que dejó atrás unos problemas físicos. Entró en la segunda mitad, en el minuto 67 de juego, con 2-0 en el marcador. Fue un manantial de soluciones, un llegador, un asistente, un socio, un guerrero. Un futbolista diferente que rompe la monotonía y encuentra opciones que otros no ven.

Con la apuesta actual del técnico, con dos delanteros que no dejan de presionar y dos hombres más rocosos por el centro, Jozabed no termina de encajar, pero no cabe duda de que con él (al menos por lo demostrado en el tiempo que lleva en el Málaga) en tres cuartos, suceden cosas e ilumina al resto.