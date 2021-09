La lesión de Sekou podrían ser algo más que "molestias"

Decía José Alberto López que Sekou Gassama no jugó en Almería por unas “molestias”. Daba la sensación de ser algo sin excesiva relevancia, que su debut llegaría seguramente ante el Girona. Pero resulta que es algo más serio de lo esperado y que podría estar varias semanas más sin poder estrenarse con el Málaga.

Apuntó Sur que el parte médico de Sekou revela que sufre una rotura de grado I en uno de sus aductores. El entorno del futbolista confirma que el delantero está lesionado, pero todavía se espera que el club de Martiricos comunique algo al respecto, si bien en los últimos tiempos está siendo bastante reacio a contar el estado de sus jugadores. De momento, toca esperar a este martes 7 de septiembre, cuando desde La Rosaleda aseguran que se dará el correspondiente estado.

Sekou no ha debutado con el Málaga, pero sí se ha estrenado oficialmente en LaLiga SmartBank esta temporada. El de Granollers fue titular en la segunda jornada liguera en el Valladolid-Zaragoza, disputando la primera mitad. “Sekou no jugó porque tenía molestias. Ya venía con ellas. En el calentamiento probó y nos dijo que no. Tal y como estaba el partido está claro que hubiera participado”, explicaba en la sala de prensa del estadio de los Juegos Mediterráneos el entrenador blanquiazul.

Al futbolista, canterano del Almería, se le veía cómodo, saludando a viejos amigos y conocidos. Pero la procesión va por dentro. De todas formas, es un futbolista de unas condiciones físicas espectaculares y se espera que ponga empeño para poder vestirse de corto cuanto antes. El Málaga, desde luego, necesita de un delantero así para competir en mejores condiciones.

Con este panorama, José Alberto López se sigue viendo obligado a tirar de lo que ya tiene para componer su ataque: Antoñín, Brandon Thomas y el canterano Roberto, que está siendo seguramente el mejor delantero del Málaga en estas cuatro jornadas. El fútbol no espera a nadie.