Juan Solla, el ex del Málaga CF que tiene a Marruecos como una moto

La selección de Marruecos es la gran sensación del Mundial y eso no se lo quitará nadie. Pero los Leones del Atlas tiene sus secretos, sus fórmulas. Parte de su éxito pasa por la excelente condición física que están exhibiendo, con derroches tremendos. Al cargo de esta preparación están dos profesionales que igual en un principio no suenan tanto pero que tienen una reputación bien ganada. Uno de ellos es Edu Domínguez, que el curso pasado estuvo en el Sporting de Gijón y para esta aventura tiró de Juan Solla, que estuvo en el Málaga CF con Javi Gracia.

Solla ha sido ayudante y preparador físico de Gracia no solamente en el Málaga. Cádiz, Almería, Osasuna, Villarreal B, Rubin Kazan, Watford, Valencia... Una carrera consolidada. "Yo estaba en el Marsella como director del departamento de desarrollo de talento. Me llamó Edu, el Olympique me dejó venir al Mundial y al stage anterior", comentó el de Redondela en Relevo.

En la misma entrevista contó alguna clave del trabajo con Marruecos: "Todo empieza en cuanto acaba el partido, aplicamos hidroterapia, mecanoterapia, termoterapia, toda la suplementación que se le da desde justo después del encuentro. Les dejamos también tiempo para que disfruten y celebren, porque eso forma parte de la recuperación mental". Precisamente de eso habló recientemente Nordin Amrabat, que fue parte del Málaga y coincidió con Gracia y Solla, cuyo hermano está siendo una de las sensaciones de la Copa del Mundo.

"¿Amrabat? ¡Puede correr hasta que se caiga! ¡Se vacía!", comentó Solla acerca del centrocampista de la Fiorentina, que de hecho es como está jugando esta cita de Doha, como si le fuera la vida en cada minuto de juego. En eso, además del físico, también se parece Sofyan a Nordin.