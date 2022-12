Luka Kameni debuta en Tercera RFEF con el Marbella FC

La decimocuarta jornada del grupo nueve de la Tercera RFEF dejó un momento que pasará a la historia de la familia Kameni, el conocido guardameta del Málaga CF y RCD Espanyol entre otros tuvo la oportunidad de ver dar los primeros pasos de su hijo LuKa Kameni como profesional. El actual canterano del Marbella FC apareció por primera vez en un encuentro oficial en la convocatoria de Emilio Fajardo, llegando a hacerle saltar al césped debido a las numerosas bajas que presentaba el conjunto blanco.

El mediocentro catalán comenzó a formarse en las categorías inferiores del Málaga CF tras la llegada de su padre a la portería de La Rosaleda, aunque luego se marcharía a su ciudad natal para recalar en la entidad perica y finalmente regresar a la Costa del Sol para competir en un club con historia y reconocimiento como es el Marbella FC. El centrocampista llegó este verano a la entidad que preside Best of You para competir en la División de Honor Juvenil a las órdenes de Andrés Ramos, mítico jugador marbellí.

En esta categoría se mide a las canteras de Granada, Betis, Sevilla, Málaga, Almería, Cádiz y Recreativo de Huelva. Además de los conjuntos reconocidos de la provincia: 26 de Febrero, San Félix y Vázquez Cultural. Los marbellís, ascendidos la campaña anterior de Nacional, están realizado un gran arranque de campaña, disipando las posibles dudas que dejó la pretemporada. Ahora mismo se sitúan en la séptima posición de 18 equipos, sólo le supera el Málaga como conjunto de la provincia.

Las buenas actuaciones del hijo del excancerbero blanquiazul le dieron la oportunidad de debutar con el primer equipo, justo cuando el combinado local empataba en la Dama de Noche su encuentro ante el Huétor Tájar. Su entrada en los últimos 15 minutos le hizo ver de cerca el gol de su compañero Dago en el minuto 96, con esta victoria el conjunto de Fajardo se pone colíder con el Real Jaén. Tocará esperar para ver si Luka Kameni dispone de más oportunidades en su último año como juvenil. No sería el primer canterano en subir al primer equipo, ahí está el claro ejemplo de Jorge Álvarez o Juanpe.